Altında hangi seviyeler izlenecek?





Teknik görünümde 4 bin dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik eşik olmayı sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 111 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Alımların güçlenmesi durumunda 4 bin 170 dolar ile 4 bin 200 dolar aralığı takip edilecek.

Altının yeniden 4 bin doların altına inmesi halinde ise 3 bin 941 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması, fiyatın 3 bin 886 dolara doğru gerileme riskini artırabilir.