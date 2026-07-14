Altın 4 bin dolarda kritik virajda
Altın fiyatları pazartesi günkü sert kaybın ardından 4 bin dolar sınırında dengelenmeye çalışıyor. Güvenli liman talebine karşın yükselen petrol fiyatları ve ABD’de faiz artışı ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, altındaki toparlanmayı sınırlandırıyor.
Altın, Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyonun ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 3’e yakın değer kaybetti. Altının ons fiyatı gün içerisinde yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken salı sabahı yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.
Doların iki haftanın zirvesinden sınırlı ölçüde gerilemesi fiyatlara destek verse de yatırımcıların ABD enflasyon verisi ve Fed’den gelecek mesajlar öncesinde temkinli hareket ettiği görülüyor.
İç piyasada altın fiyatları yükseldi
Şu sıralarda gram altın 6 bin 72,23 liradan işlem görüyor. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 0,30 olurken fiyat 18,30 lira arttı. Çeyrek altın yüzde 0,23 değer kazanarak 9 bin 807,05 liraya çıktı. Çeyrek altındaki günlük artış tutar bazında 22,52 lira olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,30 yükselişle 40 bin 350,68 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının fiyatında günlük 121,60 liralık artış gerçekleşti.
Güvenli liman talebi neden yetmedi?
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması normal koşullarda altına yönelik güvenli liman talebini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak bu kez piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişin yaratabileceği enflasyon etkisi öne çıktı.
Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin enerji arzını aksatabileceği endişesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken yüksek enerji maliyetlerinin ABD’de enflasyonu yeniden hızlandırabileceği beklentisi güçlendi.
Enflasyonun yüksek kalması, ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına veya yeniden artırmasına neden olabilir. Faiz getirisi bulunmayan altın ise yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar karşısında baskı altında kalıyor.
Waller faiz artışı ihtimalini gündeme getirdi
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın açıklamaları da altındaki alımları sınırladı. Waller, çekirdek enflasyonun yeniden güçlü gelmesi halinde yakın dönemde faiz artışının değerlendirilmesi gerekebileceğine işaret etti.
Açıklamalar, jeopolitik risklerin oluşturduğu güvenli liman talebini gölgede bırakırken piyasalarda Fed’in para politikasını yeniden sıkılaştırabileceği beklentisini güçlendirdi.
Piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi
Yatırımcıların odağında ABD’nin haziran ayı tüketici enflasyonu bulunuyor. Manşet enflasyonda enerji fiyatlarının etkisiyle gerileme görülmesi beklenirken çekirdek fiyat baskılarının seyri Fed’in faiz politikası açısından daha belirleyici olacak.
Enflasyon verisinin ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ABD Kongresi’nde gerçekleştireceği para politikası sunumu takip edilecek. Warsh’ın petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve faizlere ilişkin mesajları altın piyasasındaki oynaklığı artırabilir.
Beklentilerin altında kalacak bir çekirdek enflasyon verisi, faiz artışı ihtimalini zayıflatarak dolar ve tahvil getirilerini aşağı çekebilir. Böyle bir senaryoda altının 4 bin dolar üzerinde güç kazanması mümkün olabilir.
Enflasyonun tahminleri aşması ve Fed’den sıkı para politikasını destekleyen açıklamalar gelmesi halinde ise altın üzerindeki satış baskısı yeniden artabilir.
Altında hangi seviyeler izlenecek?
Teknik görünümde 4 bin dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik eşik olmayı sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 111 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.
Alımların güçlenmesi durumunda 4 bin 170 dolar ile 4 bin 200 dolar aralığı takip edilecek.
Altının yeniden 4 bin doların altına inmesi halinde ise 3 bin 941 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması, fiyatın 3 bin 886 dolara doğru gerileme riskini artırabilir.