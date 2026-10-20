Türkiye'de gram altının yönünü ons fiyatının yanında dolar/TL kuru da belirliyor. Kurdaki yükseliş, uluslararası piyasalardaki düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilir. Bu nedenle yatırımcılar hem ons fiyatını hem döviz kurunu takip ediyor.