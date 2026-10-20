Altın 4.150 doların altına indi: Sırada ne var?
Petrol fiyatları gerilemesine rağmen altının ons fiyatı 20 Ekim sabahı 4.150 doların altında kaldı. ABD tahvil faizleri ve dolar, toparlanmanın önünü keserken yatırımcıların önünde iki kritik tarih ve dikkatle izlenen fiyat seviyeleri bulunuyor.
Altın fiyatları 19 Ekim'de haftaya yükselişle başlamasına rağmen kazanımlarını koruyamadı. Altının ons fiyatı 20 Ekim Salı günü ilk Asya işlemlerinde 4.135 dolar civarına geriledi. Petrol fiyatlarındaki gevşeme de satışları durdurmaya yetmedi.
ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,14'e, iki yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,78'e yükseldi. Faizlerdeki artış, düzenli getiri sağlamayan altının cazibesini azalttı. Böylece tahvil piyasasındaki hareket, güvenli liman talebine ağır bastı.
Petrolün ucuzlaması normalde enflasyon kaygılarını hafifleterek altına destek olabilir. Ancak enerji fiyatları gevşese de yüksek tahvil getirileri baskısını sürdürüyor. Piyasa, petrolün günlük hareketinden çok Fed'in faizleri ne kadar süre yüksek tutacağına odaklanıyor.
ABD'de eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,7'ye yükseldi. Benzin fiyatlarındaki aylık yüzde 9,1'lik artış dikkat çekti. Enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi ihtimali, Fed'in önümüzdeki aylarda daha sıkı bir para politikası izlemesi riskini canlı tutuyor.
ABD dolarının güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı artıran ikinci önemli etken oldu. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların altın alım maliyetini yükseltiyor. Dolar ve tahvil faizlerinin aynı anda yükselmesi toparlanmayı zorlaştırıyor.
Fed'in 27-28 Ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutması bekleniyor. Son piyasa fiyatlamalarında bu olasılık yüzde 82,8 düzeyindeydi. Ancak aralık ayında yeni bir faiz artışı ihtimali güçlü kalmayı sürdürüyor.
Fed'in faiz kararı 28 Ekim'de Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Bir gün sonra, 29 Ekim saat 15.30'da ABD'nin eylül ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verisi yayımlanacak. İki gelişme de faiz beklentilerini ve altının yönünü etkileyebilir.
Altının ons fiyatında ilk önemli psikolojik sınır 4.100 dolar. Satış baskısı derinleşirse 4.050 dolar çevresi teknik destek olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise önce 4.180, ardından 4.240 dolar seviyeleri izlenecek.
Türkiye'de gram altının yönünü ons fiyatının yanında dolar/TL kuru da belirliyor. Kurdaki yükseliş, uluslararası piyasalardaki düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilir. Bu nedenle yatırımcılar hem ons fiyatını hem döviz kurunu takip ediyor.