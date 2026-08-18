Altın 4.400 doların üstünde tutunamadı: Fed umuduna tahvil freni
Ons altın Asya işlemlerinde 4.424 dolara kadar yükseldikten sonra sabah saatlerinde 4.400 doların altına çekildi. Zayıf ABD verileri Fed baskısını azaltırken, yüksek tahvil faizleri ve petrol fiyatları altının önündeki yeni sınav oldu. Altın piyasası 18 Ağustos sabahına iki zıt güçle girdi. Fed’in faiz artırımı ihtimalinin gerilemesi ve zayıf dolar alımları desteklerken, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş 4.400 doların üzerinde kalıcılığı zorlaştırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sabahın ilk saatlerinde yön değişti
Altının ons fiyatı Asya işlemlerinin erken bölümünde 4.424 dolar civarına kadar yükselerek önceki iki gündeki toparlanmayı sürdürdü. Ancak hareket kalıcı olmadı ve haberin hazırlandığı sabah saatlerinde fiyat yeniden yaklaşık 4.395 dolar bölgesine çekildi.
Böylece altında günün ilk saatlerinde yaklaşık 30 dolarlık bir geri dönüş yaşandı. Hareket, piyasanın 4.400 dolar çevresinde güçlü bir yön arayışına girdiğini gösterirken, ABD faizleri ile Fed beklentileri arasındaki mücadele yeniden ön plana çıktı.
4.400 dolar artık tek başına yeterli değil
Altın son haftalarda birkaç kez 4.400 dolar sınırının üzerine taşınmasına rağmen bu bölgede kalıcı olmakta zorlandı. Son fiyat hareketi de bu seviyenin yalnızca teknik bir eşik olmadığını, yatırımcıların Fed ve tahvil piyasasına ilişkin beklentilerinin kesiştiği bir bölgeye dönüştüğünü gösteriyor.
Gün içinde 4.400 doların yeniden aşılması kadar, yükselişin bu seviyenin üzerinde korunup korunamayacağı da önem taşıyor. Sabah işlemlerindeki hızlı dönüş, altın alımlarının güçlü olduğunu ancak satış baskısının henüz tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.
Gram altın 6.800 liranın hemen altında
Ons altındaki geri çekilme Türkiye’de gram altına da yansıdı. Sabah saatlerinde gram altın yaklaşık 6.781 lira seviyesinde işlem görürken dolar/TL yaklaşık 47,92 seviyesinde bulunuyor.
Aynı saatlerde çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 11.086 lira, yarım altının satış fiyatı 22.173 lira, tam altının satış fiyatı ise 43.934 lira civarında seyrediyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yaklaşık 44.210 lira düzeyinde bulunuyor.
Fed cephesinde denge değişti
Altının son toparlanmasında en önemli desteklerden biri, ABD Merkez Bankası’nın eylül ayında yeniden faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması oldu. Piyasa fiyatlamasında faizlerin eylül toplantısında değişmeden bırakılması olasılığı yaklaşık üçte iki düzeyine yükseldi.
Fed, 29 Temmuz’daki toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Ancak karar 9’a karşı 3 oyla alınmış, üç üye çeyrek puanlık faiz artırımından yana oy kullanmıştı. Bu nedenle 19 Ağustos’ta açıklanacak toplantı tutanakları altın açısından çok daha kritik hale geldi.
İstihdam verisi ilk taşı çekti
Fed beklentilerindeki değişimin başlangıç noktalarından biri ABD iş gücü piyasası oldu. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.
Son 12 aylık ortalama istihdam artışının da oldukça düşük kalması, Amerikan ekonomisinin yüksek faiz ortamından daha belirgin biçimde etkilenmeye başladığı görüşünü güçlendirdi. Ekonomideki soğuma sinyalleri, Fed’in yeniden faiz artırmak için acele etmeyeceği beklentisini destekliyor.
Enflasyon korkusu biraz hafifledi
İstihdamın ardından gelen enflasyon verileri de altının lehine çalışan ikinci unsur oldu. ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 0,1 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşti ve hazirandaki yüzde 3,5 seviyesinin altına indi.
Enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,5’e gerilemesi de fiyat baskılarının güçlenmediğine işaret etti. Veriler Fed’in yüzde 2’lik hedefinin hâlâ üzerinde bir enflasyona işaret etse de yeni bir faiz artırımına ilişkin baskının azalmasına yardımcı oldu.
Tüketici de frene bastı
Fed açısından üçüncü önemli sinyal perakende satışlardan geldi. ABD’de temmuz ayı perakende ve gıda hizmetleri satışları aylık yüzde 0,6 düşerek 763,6 milyar dolara geriledi.
İstihdamdaki zayıflama ile tüketici harcamalarındaki düşüş aynı döneme denk gelince ekonominin yüksek faizlere karşı dayanıklılığı yeniden sorgulanmaya başladı. Bu tablo Fed’in faiz artırımına gitmesi halinde ekonomideki soğumanın daha da derinleşebileceği endişesini artırıyor.
Doların zayıflığı altına alan açıyor
Altına destek veren bir diğer unsur doların son aylardaki en düşük bölgelerinden birine gerilemesi. Dolar endeksi sabah saatlerinde 99,6 civarında seyrederken ABD para birimindeki zayıflık, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından görece ucuzlatıyor.
Fed’in yeniden faiz artırmayacağı beklentisinin güçlenmesi durumunda dolar üzerindeki baskının sürmesi altına destek sağlayabilir. Ancak bu ilişkinin karşı tarafında hızla yükselen uzun vadeli tahvil faizleri bulunuyor.
Asıl fren uzun vadeli tahviller
Altın açısından sabahın en dikkat çekici gelişmesi ABD tahvil piyasasında yaşandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,73 seviyesine yükselirken 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31’i aşarak 2007’den bu yana görülen en yüksek düzeylere çıktı.
Faiz getirmeyen altın açısından tahvil faizlerinin yükselmesi önemli bir rakip oluşturuyor. Üstelik uzun vadeli faizlerdeki artışın Fed’den bağımsız biçimde devam etmesi, politika faizleri sabit kalsa bile altının önündeki finansman maliyeti baskısının tamamen ortadan kalkmayabileceğini gösteriyor.
Petrol yeniden 90 doların üzerinde
Altının hesabını zorlaştıran bir başka gelişme enerji piyasasında yaşanıyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes döneminin sona ermesiyle Brent petrol yeniden 91 doların üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş jeopolitik riskleri artırdığı için ilk aşamada güvenli liman talebi üzerinden altını destekleyebiliyor. Ancak petrolün uzun süre yüksek kalması enflasyon beklentilerini artırarak tahvil faizlerini yukarı çektiğinde aynı gelişme bu kez altın üzerinde baskıya dönüşebiliyor.
İran gerilimi altını iki yönden etkiliyor
Bu nedenle İran cephesindeki gelişmeler geçmiş dönemlerde olduğu kadar tek yönlü bir altın hikâyesi yaratmıyor. Artan askeri ve ekonomik belirsizlik güvenli liman talebini güçlendirirken, petrol arzına ilişkin endişeler küresel enflasyon riskini yeniden gündeme taşıyor.
Piyasanın önündeki soru, yatırımcıların jeopolitik riskten korunmak için altına yönelmesinin mi, yoksa daha yüksek petrol fiyatlarının faizleri yukarı itmesinin mi ağır basacağı. Sabahki sert fiyat hareketi bu ikilemin henüz çözülemediğini gösteriyor.
ETF cephesinde para geri dönüyor
Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen altında yatırımcı talebinin yeniden güçlendiğine ilişkin işaretler de var. Küresel altın fonları temmuz ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık net giriş kaydetti ve iki aylık çıkış döneminin ardından yeniden para çekmeye başladı.
Fiziki altın destekli fonların toplam varlıkları temmuz sonunda yaklaşık 4.068 tona yükselirken yönetilen varlıkların değeri 530 milyar dolara ulaştı. Özellikle Avrupa kaynaklı girişler, yüksek faiz ortamına rağmen kurumsal yatırımcıların altından tamamen uzaklaşmadığını gösteriyor.
Merkez bankaları alımda kalıyor
Altının uzun vadeli desteklerinden biri olan merkez bankası talebi de ikinci çeyrekte yeniden hızlandı. Merkez bankalarının net altın alımları ikinci çeyrekte yaklaşık 289 tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı.
Yılın ilk yarısındaki toplam net alım 345 tonla 2022’den bu yana en düşük ilk yarı seviyesinde kalsa da ikinci çeyrekteki güçlü toparlanma dikkat çekiyor. Çin ve Polonya dahil birçok merkez bankasının rezervlerinde altına yer açmayı sürdürmesi, fiyat düşüşlerinde uzun vadeli talep tabanı oluşturuyor.
Yılın ikinci yarısında yatırım talebi belirleyici
Küresel altın piyasasına ilişkin son değerlendirmeler, 2026’nın geri kalanında talep büyümesinin önemli bölümünün yatırım tarafından gelmesinin beklendiğine işaret ediyor. Asya kaynaklı alımlar, tezgâh üstü piyasa işlemleri ve merkez bankalarının rezerv politikaları öne çıkan destekler arasında bulunuyor.
Buna karşılık yüksek fiyatlar mücevher talebini sınırlayabilir. Altının bundan sonraki performansı yalnızca Fed’e değil; dolar, uzun vadeli tahvil faizleri, jeopolitik risk ve yatırım fonlarına giren paranın devam edip etmeyeceğine bağlı olacak.
Altın yatırımcısı şimdi neyi izleyecek?
Kısa vadede ilk önemli veri 18 Ağustos Salı günü açıklanacak ABD sanayi üretimi olacak. Asıl büyük sınav ise 19 Ağustos Çarşamba günü Fed’in 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklarının açıklanmasıyla gelecek.
Tutanaklarda faiz artırımını savunan üyelerin gerekçelerinin ne kadar geniş destek gördüğü izlenecek. Altında ise 4.400 dolar çevresindeki fiyatlama, gün içinde görülen yaklaşık 4.366-4.437 dolarlık bant ve gram altında 6.800 lira çevresi yatırımcıların takip ettiği başlıca bölgeler olacak.