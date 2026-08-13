Altın 4.400 doların üzerinde: Gram altında yeni hesap başladı

Yüksek veri altındaki hesabı bozabilir





Üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir sonuç gelmesi ise son günlerde oluşan iyimser tabloyu değiştirebilir. Enflasyon baskısının yeniden güçlendiğine işaret edecek bir veri, Fed’in faiz artırma ihtimalinin tekrar fiyatlanmasına yol açabilir.

Böyle bir durumda dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş yaşanması altının son kazançlarının bir bölümünü geri vermesine neden olabilir.