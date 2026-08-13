Altın 4.400 doların üzerinde: Gram altında yeni hesap başladı
ABD enflasyonunun faiz artışı endişelerini azaltması altına güç kazandırdı. Ons altın 4.407 dolar çevresinde tutunurken gram altın yaklaşık 6.770 TL’ye ulaştı. Ancak fiyatların önünde bugün ABD’den gelecek kritik bir veri daha bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatlarında son günlerde başlayan toparlanma yeni güne de taşındı. Ons altının 4.400 dolar sınırını aşmasının ardından yatırımcıların gözü şimdi yükselişin devam edip etmeyeceğine çevrildi.
Altın yeniden 4.400 doların üzerinde
Ons altın sabah saatlerinde 4.407 dolar civarında işlem görüyor. Değerli metal son iki haftanın güçlü bölgelerinden birinde kalırken, 4.400 dolar seviyesi kısa vadeli fiyatlamanın merkezine yerleşmiş durumda.
Asya işlemlerinde daha yüksek seviyelerin test edilmesinin ardından kazançların bir bölümü geri verilse de altının kritik eşiğin üzerinde kalması dikkat çekiyor.
Hareketin arkasında ABD enflasyonu var
Altına son desteği ABD’den açıklanan temmuz enflasyonu verdi. ABD’de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,5’e geriledi.
Verilerin piyasa beklentilerini büyük ölçüde karşılaması, Fed’in yeniden faiz artırmak zorunda kalacağı yönündeki endişeleri azalttı. Fed’in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 50’nin üzerindeki seviyelerden yaklaşık yüzde 40’a geriledi.
Faiz hesabındaki değişim altına yaradı
Faiz beklentilerindeki değişim altın açısından doğrudan önem taşıyor.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için ABD tahvil faizlerindeki yükseliş genellikle değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Faizlerin daha uzun süre mevcut seviyelerde kalabileceği düşüncesinin güçlenmesi ise altın açısından daha elverişli bir ortam yaratıyor. Dolar üzerindeki baskının artması da ons altına destek veren diğer unsur olarak öne çıkıyor.
Gram altında iki destek birden
Türkiye’de yatırımcının yakından takip ettiği gram altın tarafında ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL etkili oluyor. Ons altının 4.407 dolar, dolar/TL’nin yaklaşık 47,77 seviyesinde bulunması gram altının teorik spot karşılığını yaklaşık 6.770 TL’ye taşıyor.
Böylece gram altın açısından küresel altın fiyatları ile kur hareketi aynı anda yukarı yönlü destek sağlıyor.
Ons gerilese bile gram altın direnebilir
Gram altının fiyat yapısı nedeniyle ons altında yaşanabilecek geri çekilmeler yurt içine birebir yansımayabilir.
Dolar/TL’nin yüksek seviyelerde kalması, ons altındaki sınırlı düşüşleri dengeleyebilir. Buna karşılık hem kurda hem de ons altında aynı anda yukarı yönlü hareket yaşanması gram altında yeni zirveleri gündeme getirebilir.
Bu nedenle Türkiye’de altın yatırımcısı açısından yalnızca ons fiyatını takip etmek yeterli değil.
Altının yeni sınavı saat 15.30’da
Altın fiyatlarının önündeki bir sonraki önemli gelişme bugün ABD’den gelecek. Temmuz ayına ilişkin ABD Üretici Fiyat Endeksi TSİ 15.30’da açıklanacak.
Piyasalar üretici enflasyonunda yıllık bazda yavaşlama bekliyor. Beklentilerden daha düşük bir veri, tüketici fiyatlarının ardından üretici tarafında da enflasyon baskısının hafiflediği algısını güçlendirebilir. Bu senaryoda Fed’in faiz artırma ihtimali daha da gerileyebilir ve altının 4.400 dolar üzerindeki konumu güç kazanabilir.
Yüksek veri altındaki hesabı bozabilir
Üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir sonuç gelmesi ise son günlerde oluşan iyimser tabloyu değiştirebilir. Enflasyon baskısının yeniden güçlendiğine işaret edecek bir veri, Fed’in faiz artırma ihtimalinin tekrar fiyatlanmasına yol açabilir.
Böyle bir durumda dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş yaşanması altının son kazançlarının bir bölümünü geri vermesine neden olabilir.
Sıradaki büyük eşik 4.500 dolar
Ons altında 4.400 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasanın dikkatinin yeniden 4.500 dolar bölgesine kayması beklenebilir. Ancak bu seviyeye doğru yeni bir hareketin başlaması için yalnızca teknik görünüm yeterli olmayacak.
ABD’den gelecek enflasyon verileri, doların seyri, tahvil faizleri ve Fed beklentileri altının yeni yönünü belirlemeye devam edecek. Gram altın tarafında ise ons fiyatına ek olarak dolar/TL hareketi belirleyici olmayı sürdürecek.