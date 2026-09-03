Altın 7 ayın en güçlü aylık yükselişini kaydetti

Merkez bankalarının alımları öne çıktı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklamasından kaynaklı bir tepki yükselişiydi. Ama bunu bütün bunların ötesinde ben merkez bankalarının altın alımlarının olduğunu da düşünüyorum" dedi.