Altın 7 ayın en güçlü aylık yükselişini kaydetti
ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması ve Fed'in faiz artırımına gideceği beklentilerinin zayıflaması değerli metalleri destekledi. Ons altın ağustosta yüzde 10 değer kazanarak 4 bin 449 dolara yükselirken, gümüşteki aylık artış yüzde 15,4 oldu.
Altının ons fiyatı, ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği beklentilerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerdeki görece düşüşün etkisiyle ağustos ayında yüzde 10 yükseldi. Böylece ons altın, son 7 ayın en güçlü aylık performansını gösterdi.
ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel ölçekte enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor. Bu görünüm, merkez bankalarının daha şahin politikalar izleyebileceği beklentilerini de güçlendiriyor.
Öte yandan güvenli liman talebiyle dolara yönelimin artması, emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturuyor.
Altında dalgalı seyir
Ons altın ocak ayında yüzde 12,4, şubatta ise yüzde 8,5 değer kazandı. Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından yönünü aşağı çeviren altın, martta yüzde 11,3, nisanda yüzde 1, mayısta yüzde 1,8 ve haziranda yüzde 11,7 geriledi. Temmuz ayında ise yüzde 0,9'luk yükseliş kaydedildi.
Ağustos ayında tablo yeniden değişti. ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, ABD'de enflasyonun yavaşlaması, istihdam piyasasındaki gelişmelerin Fed'in faiz artıracağı beklentilerini zayıflatması ve jeopolitik risklerin görece azalması altın fiyatlarını destekledi.
Bu gelişmelerle ağustos ayında yüzde 10 değer kazanan ons altın, ayı 4 bin 449 dolardan tamamladı. Böylece değerli metal, 7 ayın en hızlı aylık yükselişine imza attı.
Gümüşte de güçlü yükseliş
Altına benzer bir hareket gümüş fiyatlarında da görüldü. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin zayıflamasından destek bulan gümüşün ons fiyatı, ağustosta yüzde 15,4 yükselerek 66,5 dolara ulaştı. Gümüş de bu performansıyla son 7 ayın en hızlı aylık artışını kaydetti.
Merkez bankalarının alımları öne çıktı
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklamasından kaynaklı bir tepki yükselişiydi. Ama bunu bütün bunların ötesinde ben merkez bankalarının altın alımlarının olduğunu da düşünüyorum" dedi.
Altın piyasasında oldukça yüksek miktarlı alım işlemlerinin gerçekleştiğini belirten Ergezen, söz konusu hareketlerin büyük bir kurumsal yatırımcı veya merkez bankası tarafından gerçekleştirilen işlemlere benzediğini vurguladı.
Ergezen, geçen ay Çin Merkez Bankasının 19 ton altın aldığına yönelik raporların bulunduğuna dikkati çekerek, merkez bankalarının gerçekleştirdiği bu alımların eylül ayında yayımlanacak raporlarda görülebileceğini ifade etti.
Geçen ay dolar endeksi, tahvil faizleri ve petrol fiyatlarında belirgin bir geri çekilme yaşanmadığını kaydeden Ergezen, bu nedenle altındaki ağustos yükselişinin aynı zamanda bir tepki alımı niteliği taşıdığını bildirdi.