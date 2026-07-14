Altın alacaklar dikkat! Dev bankalar büyük fırsatı açıkladı
Altın fiyatlarındaki sert düşüşler yatırımcıları endişelendirse de dev finans kuruluşları bunun kalıcı bir çöküş değil, geçici bir düzeltme olduğu görüşünde birleşiyor. HSBC, UBS ve Saxo Bank altın fiyatları için kritik tahminler açıklarken, büyük fırsatın yaklaştığını söylüyor.
Yılın ilk ayında rekor seviyeleri gören altın fiyatları son dönemde sert bir geri çekilme yaşadı. Bu düşüş elinde altını olan ya da altın almak isteyen yatırımcıları tedirgin etse de dünyanın önde gelen finans kuruluşları, altında uzun vadeli yükselişin sona ermediği konusunda hemfikir.
HSBC, UBS ve Saxo Bank'ın yayımladığı son analizler altındaki geri çekilmenin bir çöküş değil, bir düzeltme ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.
"Kötü haberlerin büyük bölümü fiyatlandı"
HSBC, 2026 yılına ilişkin altın fiyat tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, düşüş riskinin artık sınırlı olduğunu belirtti.
Banka, güçlü dolar ve yüksek faiz gibi altını baskılayan gelişmelerin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını, mevcut görünümün de düşüşten çok dengelenme sürecine işaret ettiğini kaydetti.
Altın taban oluşturuyor
Saxo Bank'a göre de altın, kalıcı bir düşüş trendine girmek yerine yeni yükseliş öncesinde taban oluşturuyor. Son aylardaki satışların önemli kısmının, rekor yükselişin ardından kâr satışı yapan kısa vadeli yatırımcılardan kaynaklandığı ifade ediliyor.
Bu süreç tamamlandığında uzun vadeli yatırımcıların yeniden piyasada ağırlık kazanabileceği belirtiliyor.
"Bu düşüş alım fırsatı olabilir"
İsviçreli bankacılık devi UBS ise mevcut geri çekilmeyi büyük bir yatırım fırsatı olarak görüyor.
Banka, altının önümüzdeki 12 ay içinde yaklaşık yüzde 28 değer kazanabileceğini öngörüyor.
Merkez bankaları altın almaya devam ediyor
Merkez bankalarının altın alımları sarı metalde en önemli desteklerinden biri olmaya devam ederken OMFIF'in araştırmasına göre merkez bankalarının yüzde 82'si rezervlerinde fiziki altın bulunduruyor.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) anketinde ise merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını açıkladı. Bu güçlü talebin de altın fiyatların için uzun vadede en önemli destek noktası olduğu belirtiliyor.
Altın neden düşüyor?
Son dönemde altın fiyatlarını baskılayan en önemli sebepler şöyle:
-Fed'in sıkı para politikası beklentileri
-ABD tahvil faizlerindeki yükseliş
-Doların güç kazanması
-Altın ETF'lerinden para çıkışı
-Rekor yükseliş sonrası kâr satışlarının hızlanması
Bu gelişmeler kısa vadede satış baskısı oluştursa da analistler bunların kalıcı bir trend değişikliğine işaret etmediğini düşünüyor. Wall Street'teki genel görüş de altının yükselişini destekleyen temel dinamiklerin halen güçlü olduğu yönünde.
Merkez bankalarının rezervlerini artırmayı sürdürmesi, küresel borç yükünün büyümesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle birçok analist, mevcut geri çekilmeyi yeni bir yükseliş öncesindeki düzeltme süreci olarak değerlendiriyor.
Bu nedenle analistler, kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini kabul etmekle birlikte altının uzun vadeli yatırım hikayesinin büyük ölçüde değişmediği görüşünü koruyor.