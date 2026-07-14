Altın alacaklar dikkat! Dev bankalar büyük fırsatı açıkladı

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) anketinde ise merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını açıkladı. Bu güçlü talebin de altın fiyatların için uzun vadede en önemli destek noktası olduğu belirtiliyor.