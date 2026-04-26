Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular Odası'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
Sosyal medyada "mağazadan yarı fiyatına" iddiasıyla yapılan altın ve mücevher satışlarının gerçeği yansıtmadığını belirten İKO, tüketicileri yanıltıcı fiyat karşılaştırmalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Sertifika ve ürün detaylarının mutlaka sorgulanması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan "mağazadan yarı fiyatına" altın ve mücevher reklamlarına karşı tüketicileri uyardı. Oda, bu tür paylaşımların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Altında yarı yarıya fiyat uyarısı
İKO Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı açıklamada, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir" dedi.
Oda tarafından yapılan değerlendirmede, düşük fiyatla sunulan ürünlerde gramaj, ayar, işçilik kalitesi ve kullanılan taşın özellikleri gibi kritik bilgilerin çoğu zaman eksik olduğu veya hiç paylaşılmadığı belirtildi. Aynı görünüme sahip ürünler arasında ciddi değer farkları bulunabileceğine işaret edilerek, gerçek mücevherlerde sertifika ve garanti belgelerinin önemine vurgu yapıldı.
Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz-talep dengesiyle belirlendiğini hatırlatan Atayık, sosyal medyada öne sürülen yüzde 50 indirimlerin piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etti. Fiyatlandırmanın; madenin değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesi gibi unsurlara bağlı olduğunu belirten Atayık, bu nedenle büyük oranlı indirim iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
"Aynı gibi gösterilen her ürün, aynı değildir"
Atayık, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bu paylaşımların sektörde de rahatsızlık yarattığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Altın ve mücevher alışverişinin güven ve uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Atayık, "Sadece fiyat üzerinden yapılan karşılaştırmalar, çoğu zaman eksik ve kasıtlı olarak gizlenmiş bilgiler içerir. Unutulmamalıdır ki aynı gibi gösterilen her ürün, aynı değildir" şeklinde konuştu.
Sosyal medyada “ucuz” olarak sunulan ürünlerde çoğu detayın gizlendiğini ifade eden Atayık, ürünlerin gramajı, ayarı (8K, 14K, 22K), işçilik düzeyi, taşın doğal ya da sentetik oluşu ve karat değerinin genellikle paylaşılmadığını söyledi. Ayrıca yüksek kaliteli ve sertifikalı ürünlerle düşük ayarlı ürünlerin bilinçli şekilde karşılaştırıldığını belirterek bunun tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir yöntem olduğunu dile getirdi.
Atayık, sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda çoğu zaman fatura düzenlenmediğini, bu durumda tüketicilerin yasal haklarını aramakta zorlanabileceğini belirtti. Bu tür alışverişlerde satıcıya ulaşmanın da güç olabileceğine dikkat çekti. Gerçek ve değerli mücevherlerin ise sertifika, garanti ve kayıt belgeleriyle birlikte sunulduğunu vurguladı.
"Şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın"
Fiyatın; gramaj, ayar, işçilik ve taş kalitesine göre belirlendiğini hatırlatan Atayık, “ucuza aldım” düşüncesinin ileride zarara dönüşebileceğini söyledi. Güvenli alışveriş için bilinen ve kayıtlı kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini belirten Atayık, "Ürünün gram, ayar ve taş bilgilerini sorun, sertifikasız ürünlere temkinli yaklaşın, şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın" dedi.
Atayık, yanıltıcı fiyat algısı oluşturan kişi ve oluşumlar hakkında yasal süreç başlatılacağını da ifade etti. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapacak vatandaşlara, satıcı firmaların kayıtlarının ve vergi sistemine dahil olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi çağrısında bulundu.