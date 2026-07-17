Altın alacaklar dikkat: Merkez bankalarının talebi fiyatlara kalkan oluyor
Goldman Sachs, merkez bankalarının hız kesmeyen altın alımlarının fiyatlarda güçlü bir destek oluşturduğunu belirtti. Bankaya göre Fed'in faiz beklentileri kısa vadede altın üzerinde baskı yaratsa da, merkez bankalarının rezervlerini artırmayı sürdürmesi olası geri çekilmeleri sınırlayabilir. Analizde, altına yönelik uzun vadeli iyimser beklenti de korundu.
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın talebinin, Fed'in faiz politikası nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli baskılara rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi sınırlayacağını öngördü.
Bankanın yayımladığı analiz notuna göre, mayıs ayında merkez bankalarının altın alımları yeniden hız kazandı. Goldman Sachs analisti Lina Thomas'ın hesaplamalarına göre mayısta merkez bankaları yaklaşık 81 ton altın satın aldı. Mevsimsellikten arındırılmış son üç aylık ortalama ise aylık 67 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.
Analizde, özellikle Çin'in alımlarındaki artışın dikkat çektiği belirtilirken, merkez bankalarının devam eden talebinin altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturduğu ifade edildi.
2026 tahmini değişmedi
Goldman Sachs, merkez bankalarının rezervlerini jeopolitik ve finansal risklere karşı çeşitlendirme eğiliminin uzun yıllar devam edeceğini değerlendirdi. Banka bu kapsamda 2026 yılı için aylık ortalama 50 ton, 2027 yılı için ise aylık 40 tonluk merkez bankası altın alımı beklentisini korudu.
Banka ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin 2022'de Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının ardından hız verdiği rezerv çeşitlendirme sürecinin, 2026 sonunda ons altının 4.900 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki tahmininin en önemli gerekçesi olmaya devam ettiğini belirtti.
Kısa vadede Fed baskısı sürebilir
Goldman Sachs'a göre piyasalarda Fed'in bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, kısa vadede güvenli liman talebini sınırlayarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.
Ancak banka ekonomistleri Fed'in faiz artırımı yapmasını beklemediği için bu baskının geçici olacağını öngörüyor.
Analizde, orta vadede özel yatırımcıların portföylerinde altının payının halen düşük seviyelerde olduğu, jeopolitik risklerin artması halinde yalnızca merkez bankalarının değil bireysel ve kurumsal yatırımcıların da altına yönelmesinin fiyatları yukarı taşıyabileceği değerlendirmesi yapıldı.