Altın alacaklar dikkat: Merkez bankalarının talebi fiyatlara kalkan oluyor

Bankanın yayımladığı analiz notuna göre, mayıs ayında merkez bankalarının altın alımları yeniden hız kazandı. Goldman Sachs analisti Lina Thomas'ın hesaplamalarına göre mayısta merkez bankaları yaklaşık 81 ton altın satın aldı. Mevsimsellikten arındırılmış son üç aylık ortalama ise aylık 67 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.