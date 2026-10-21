Altın alanlar zarar mı edecek? Kritik seviyeler açıklandı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, birikimini altına yatıranlar kadar alım yapmak için doğru zamanı kollayanları da yakından ilgilendiriyor. Gram altının 6 bin 592 TL seviyesinde olduğu piyasada en çok merak edilen soru ise aynı:

Altın daha da ucuzlayacak mı, yoksa yeniden yükselişe mi geçecek?