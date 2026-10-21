Altın alanlar zarar mı edecek? Kritik seviyeler açıklandı
Gram altın 6.592 TL seviyesinde seyrederken altın almak için fiyatların düşmesini bekleyenler ile elindeki altının değer kaybetmesinden endişe edenlerin gözü piyasaya çevrildi. Son düşüşün ardından yeniden yükseliş ihtimali konuşulsa da analistler henüz kesin bir toparlanma sinyali olmadığını belirtiyor. Ons altında iki kritik fiyat seviyesi ise altının yönü hakkında ipucu veriyor.
Altın fiyatlarındaki dalgalanma, birikimini altına yatıranlar kadar alım yapmak için doğru zamanı kollayanları da yakından ilgilendiriyor. Gram altının 6 bin 592 TL seviyesinde olduğu piyasada en çok merak edilen soru ise aynı:
Altın daha da ucuzlayacak mı, yoksa yeniden yükselişe mi geçecek?
Son düşüşün ardından ons altında toparlanma ihtimali gündeme geldi. Ancak teknik analizler, yükselişin henüz kesinleşmediğini ve fiyatların bir süre daha dalgalanabileceğini gösteriyor.
Altın almak için bekleyenlere yeni fırsat doğar mı?
Altın fiyatlarının yeniden yükselmesini bekleyenler için ons altında 4.194 dolar seviyesi önem taşıyor.
Analize göre ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması, son düşüşün geride kalmaya başladığına işaret edebilir. Böyle bir durumda altın almak için daha düşük fiyat bekleyenler açısından alım fırsatları daralabilir. Ancak fiyatların bu seviyeyi aşamaması halinde yeni bir geri çekilme ihtimali de masada kalacak.
Elinde altın olanlar için düşüş riski sürüyor mu?
Altın birikimi bulunanların yakından izlemesi gereken diğer seviye ise ons başına 4.104,96 dolar.
Değerlendirmelere göre altın bu seviyenin altına iner ve burada kalırsa düşüş yeniden hız kazanabilir. Bu durumda ons altında önce 3.999 dolar, ardından 3.942 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
Bu senaryo, altını yüksek fiyattan alanlar açısından kısa vadeli değer kaybı riskinin devam edebileceği anlamına geliyor.
Altında şimdi almak mı, beklemek mi?
Değerlendirmelere göre altın son düşüşün ardından dip seviyesine yaklaşmış olabilir. Ancak bunun kesinleştiğini söylemek için henüz erken.
Ons altında 4.194 doların aşılması toparlanma ihtimalini güçlendirebilirken 4.104 doların altına inilmesi yeni bir düşüşün önünü açabilir.
Dolayısıyla altın almak için daha uygun fiyat bekleyenler açısından da mevcut birikiminin değer kaybetmesinden endişe edenler açısından da önümüzdeki fiyat hareketleri önem taşıyor.