Altın bir anda çöktü, uzmanlar açıkladı: Düşüş tuzak mı, alım fırsatı mı?
Jeopolitik gerilimlere rağmen altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıyı şaşırttı. ABD/İsrail-İran hattındaki gelişmeler ve enflasyon baskısı devam ederken, altının geri çekilmesi "alım fırsatı mı, altın alınır mı?" sorularını gündeme taşıdı. Uluslararası finans kuruluşları ve emtia uzmanları, yüksek faiz ortamı, güçlü dolar ve teknik kırılmaların altını baskıladığını belirtirken, uzun vadede beklentilerin ne yönde olduğunu da açıkladı. İşte uzmanlara göre altının geleceği...
Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, son günlerde beklenmedik şekilde değer kaybetti. Gün içinde ons altın 4.818 dolar seviyesinden 4.561 dolara gerilerken, gram altın da 6.849 TL’den 6.502 TL’ye kadar düştü.
Yaşan geri çekilmede en kritik faktör olarak “yüksek faiz beklentisi” öne çıkıyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle getirisi olan varlıklara yöneliyor.
“Yüksek faiz altını baskılıyor”
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarındaki düşüşün temelinde para politikası beklentilerinin olduğunu vurguluyor.
Hansen’e göre piyasalar artık “uzun süre yüksek faiz” senaryosunu fiyatlıyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altını dezavantajlı hale getiriyor.
Ayrıca doların güçlenmesi de altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Sermayenin dolar bazlı varlıklara kayması, güvenli liman olarak altının cazibesini zayıflatıyor.
Teknik kırılma satışları hızlandırdı
Uzman değerlendirmelerine göre düşüş sadece makro nedenlerle sınırlı değil. Teknik göstergeler de satışları hızlandırdı.
Ons altının 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkması, algoritmik ve kısa vadeli işlemleri tetikledi. Bu durum piyasada “ivme bazlı satış dalgası” yarattı.
Hansen, 4.840 ve 4.660 dolar seviyelerinin kritik eşikler olduğunu vurgularken, bu seviyelerin altında kalınmasının satış baskısını artırabileceğini belirtiyor.
Uzun vadede tablo çok farklı
Kısa vadeli düşüşe rağmen büyük finans kuruluşları altın konusunda iyimserliğini koruyor.
Londra merkezli CRU Group, son yıllardaki yükselişi “küresel yeniden fiyatlama süreci” olarak tanımlıyor. Rapora göre artan borçluluk, para birimlerine olan güven kaybı ve ekonomik belirsizlikler altını desteklemeye devam edecek.
ABD’li JP Morgan 2026 sonu için ons altında 6.300 dolar hedef verirken, Deutsche Bank ise 6.000 dolar seviyesini öngörüyor.
Altın alınır mı?
Uzmanların ortak görüşü, kısa vadede dalgalanmanın süreceği yönünde. Yüksek faiz ve güçlü dolar nedeniyle baskı devam edebilir. Ancak uzun vadede enflasyon, jeopolitik riskler ve küresel borç dinamikleri altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam edebilir.
Bu nedenle analistler, kısa vadeli düşüşlerin “riskli ama potansiyel fırsat” olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.