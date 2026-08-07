Altın daha da yükselecek mi? Gram altın düşer mi? Altın son durum...
Ons altın bu hafta yüzde 6.5'lik bir yükseliş kaydetti... Gram altın 6 bin 600'leri görürken güvenli limana yatırım yapmak isteyenler "Altın daha da yükselecek mi", "Gram altın düşer mi" diye soruyor.
Altın bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yüzde 1.6'lık bir yükseliş söz konusu... Ons altın 4 bin 300 dolardan işlem görürken gram altın da 6 bin 600'leri gördü. Peki altın daha da yükselecek mi?
Altın daha da yükselecek mi?
Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının piyasalarda bir kırılım yaratması bekleniyor.
Ons altın tarafında 4150 dolar seviyesi destek, 4300 dolar seviyesi ise direnç olarak takip ediliyor.
Altın uzmanlarında göre altın fiyatlarında kalıcı bir yükseliş için jeopolitik risklerin azalması ve ateşkes gibi somut adımların atılması gerekiyor. Ortadoğu'daki savaşla ilgili tam bir anlaşma veya ateşkes gelmeden kalıcı yükselişlerden bahsetmek mümkün görünmüyor.