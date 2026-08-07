Altın daha da yükselecek mi? Gram altın düşer mi? Altın son durum...

Altın uzmanlarında göre altın fiyatlarında kalıcı bir yükseliş için jeopolitik risklerin azalması ve ateşkes gibi somut adımların atılması gerekiyor. Ortadoğu'daki savaşla ilgili tam bir anlaşma veya ateşkes gelmeden kalıcı yükselişlerden bahsetmek mümkün görünmüyor.