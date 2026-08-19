Altın devinden Türkiye detayı: Yatırımcıların yönü değişiyor

Her jeopolitik kriz altını yükseltmiyor

Reade, 2026'nın ilk yarısının altının her jeopolitik şoka aynı yönde tepki vermediğini gösterdiğini de belirtti. Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini artırırken daha yüksek faiz beklentilerini de beraberinde getirdi. Buna rağmen altın ocak ayındaki zirvesinden geriledi.