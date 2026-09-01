Altın düşecek mi, gram altın yükselir mi? Altında son durum...
Altındaki düşüş bu hafta da sürüyor. 4 bin 700'ü aşamayan Ons altın daha sonra düşüş trendine girdi. Bugün de düşüş yaşanırken yatırımcılar bu durumun devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Sık sık gelen sorular "Altın düşecek mi, gram altın yükselir mi" oluyor.
Altın fiyatları son iki haftadır düşüşte... Bugün yüzde 1.7'lik bir düşüş söz konusu... Altın alacaklar veya yatırımı olanlar güvenli limanın akıbetini merak ediyor. Vatandaşlar "Altın düşecek mi, gram altın yükselir mi" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli teknik kar satışları nedeniyle düşüşler yaşandığını belirtirken orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini güçlü bir şekilde koruyor.
İslam Memiş, Fed Başkanı’nın beklenenden daha şahin tondaki açıklamalarının ve "faiz artırabilirim" mesajının da bu düşüş dalgasında etkili olduğunu belirtiyor.
Memiş'e göre 7.000 TL seviyesinin altındaki rakamlar kalıcı değil ve bu düşüşler birer alım fırsatı...