Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın neden düşüyor, ne zaman yükselecek?
Altın fiyatları bugün de hafif düşüşte... Ons altın 4 bin dolar altında seyrederken gram altın d 6 bin TL altında... Altın yatırımcıları uzmanların görüşlerini merak ederken altının daha da düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. İşte detaylar...
Altın uzun zamandır düşüş eğiliminde... Yüksek fiyattan altın alanlar kara kara düşünürken yeni altın alacaklar ise dipten toplamak istiyor. Ekonomistler görüşlerini belirtirken "Altın düşecek mi, yükselecek mi", "Gram altın neden düşüyor, ne zaman yükselecek" soruları peş peşe geliyor.
Çoğu ekonomist ve altın uzmanı altının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları, doların güçlenmesi ve küresel likidite koşullarının baskısı nedeniyle negatif bir fiyatlama içerisinde olduğunu belirtiyor.
ABD/İsrail- İran geriliminin sona ermemesi ve enflasyon tedirginliği nedeniyle altın fiyatlarının düştüğü aktarılıyor.
Enflasyon korkusu Fed'i daha "şahin" bir tutuma (faiz artışı beklentisine) iterken, altın faiz ödemediği için yatırımcılar faiz getirisi olan tahvil veya mevduat gibi araçlara yöneliyor.
Dolar endeksinin yükselmesi de altın fonlarından çıkışlara neden oluyor.
Düşüş trendinin ve dengelenme arayışının ağustos sonuna kadar (ABD'deki Jackson Hole toplantılarına kadar) devam etmesi bekleniyor. Ağustos sonu itibarıyla altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir yükseliş trendi başlayacağı tahmin ediliyor.