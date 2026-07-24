Altın düşünce harekete geçtiler! Çin neye hazırlanıyor?
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından Çin'den gelen rekor alımlar, yaşanan hareketliliğin sıradan bir alım dalgası olmadığına işaret ediyor. Çin'de altın ithalatı son iki yılın zirvesine çıkarken, bankaların ve yatırımcıların attığı adımlar "Çin neye hazırlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Altın haftalardır devam eden düşüşün ardından ibreyi yeniden yukarı çevirirken ons altın 4 bin 54 dolardan, gram altın da 6 bin 170 TL'den işlem görüyor.
Küresel piyasalarda altın fiyatları son aylarda sert bir düzeltme yaşarken, dünyanın en büyük külçe altın pazarı olan Çin ise tam tersine alımlarını hızlandırdı.
Haziranda altın ithalatını yaklaşık 173 tona çıkaran Çin, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, veriler fiyatlardaki düşüşün hem yatırımcılar hem de bankalar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildiğini gösterdi.
Çin neden altın alımını artırdı?
Çin'in gümrük verilerine göre Pekin'in altın ithalatı üst üste üçüncü ayda da yükseldi. Bunun en önemli nedeni ise altın fiyatlarındaki gerilemeyle yatırımcıların düşüşten alım eğilimini güçlendirmesi oldu.
Jinrui Futures analisti Zijie Wu'ya göre son dönemdeki talebin arkasında fiyat düşüşünün fırsat görülmesi yatarken, yuanın güçlenmesiyle ithalat maliyetinin azalması da alımları artırdı.
Bankalar neden stok yapıyor?
Öte yandan Çin'de bankalar perakende talebini karşılayabilmek ve olası talep artışlarına karşı güvenlik stoku oluşturabilmek amacıyla külçe altın alımlarını daha da artırıyor.
Şanghay Altın Borsası verileri de yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koyarken fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yıl başından bu yana yaklaşık 28 ton net giriş gerçekleşti.
Yeni lisanslama sistem ithalatı destekledi
Çin'de altın ithalatı, Çin Halk Bankası'nın bankalara verdiği ithalat kotalarıyla gerçekleştirilirken 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni lisanslama sistemi bankaları mevcut kotalarını daha hızlı kullanmaya yöneltti. Ayrıca yılın ilk yarısında Çin iç piyasasında altının uluslararası piyasalara göre primli işlem görmesi de bankaların yurt dışından külçe altın tedarik etmesini daha cazip hale getirdi.
Bu tablo piyasalar için ne anlama geliyor?
Çin'den gelen veriler, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dünyanın en büyük fiziki altın piyasasında talebin güçlü kaldığını gösteriyor.
Çinli yatırımcılar düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirirken, bankalar da stoklarını büyütüyor. Ayrıca yatırım fonlarına devam eden girişlerle de fiziki altın talebi canlılığını koruyor.
Ancak emtia analistleri, altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen uzun vadeli görünümün tek başına Çin'in hareketiyle değerlendirilmeyeceğinin altını çiziyor Jeopolitik gelişmeler, faiz oranları, ABD tahvil getirileri ve doların seyri de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.