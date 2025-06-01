Altın, euro, dolar, mevduat, borsa... Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Piyasalarda mayıs ayının kazanç tablosu netleşmeye başladı. Sıkılaşma etkisiyle mevduat faizlerinin güçlü getiri sunduğu mayıs ayında döviz ve altındaki durgunluk dikkat çekerken, borsa yatırımcısı hayal kırıklığı yaşadı. Gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine dönerken, geçen ay yatırımcısına en çok kazandıranlar belli oldu. İşte yatırımcıların merakla beklediği mayıs ayı kazanç tablosu!
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Piyasalarda mayıs ayı haretketli geçerken, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı da belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre geçen ay getirilerine göre en çok kazandıran yatırım araçları şöyle sıralandı:
1 | 9
1. TL Mevduat yüzde 3,49
2 | 9
2. Gram altın yüzde 2,24
3 | 9
3. Dolar yüzde 1,81
4 | 9