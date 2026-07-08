Altın Fed tutanaklarını bekliyor
Altın 4 bin 100 dolarda dengelendi. Fed tutanakları bekleniyor. ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yukarı çekerken, altın fiyatlarını baskılıyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, Fed toplantı tutanakları öncesinde 4 bin 100 dolar çevresinde dengelendi. Altının ons fiyatı 4 bin 116,88 dolar seviyesinde izlenirken, yurt içinde gram altın 6 bin 207,04 TL, çeyrek altın ise 10 bin 38,72 TL seviyesinde yer aldı. ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları ve Fed faiz beklentileri kısa vadeli fiyatlamada ana başlıklar olarak öne çıktı.
Altın fiyatı, çarşamba günü yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları öncesinde 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı. Tutanakların, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri ve ABD Doları fiyatlamasını etkilemesi bekleniyor.
Getiri sağlamayan bir varlık olan altın için Fed beklentileri kısa vadeli yön açısından belirleyici kalıyor. ABD tahvil getirileri ve ABD Doları’ndaki hareket, altın fiyatında 4 bin 100 dolar çevresindeki dengenin korunup korunmayacağını gösterecek.
ABD-İran gerilimi petrol ve enflasyon kanalını etkiledi
Piyasa gündeminde ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin haber akışı öne çıktı. İran’ın boğazdan geçen gemilerden ücret alma girişimi ve bölgede bir petrol tankerinin hedef alındığına ilişkin bildirimler, enerji arzı ve taşıma güvenliği başlığında izleniyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentileri üzerinden Fed görünümünü etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bu kanal, altın tarafında güvenli liman talebini destekleyebilirken, ABD Doları’na gelen talep fiyatın yukarı yönlü hareketini sınırlayabiliyor.
Teknik görünümde 200 günlük ortalama aşılamadı
Altın fiyatı teknik görünümde 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Söz konusu ortalama 4 bin 489,97 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın alçalan kanal içinde kalması, kısa vadeli görünümde yukarı hareketlerin direnç bölgeleriyle sınırlanabileceğini gösteriyor.
MACD göstergesinin pozitif bölgeye dönmesi toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Buna karşın RSI göstergesinin 44,16 seviyesinde ve 50 eşik değerinin altında kalması, momentumun henüz belirgin bir güçlenme göstermediğini ortaya koyuyor.
Destek ve direnç seviyeleri 4 bin 100 dolar çevresinde
Altın için 4 bin 100 dolar seviyesi kısa vadeli ara destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında alçalan kanalın alt bandına denk gelen 3 bin 844,34 dolar bölgesi daha güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.
Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç, alçalan kanalın üst bandına karşılık gelen 4 bin 296,64 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin üzerinde 4 bin 489,97 dolardaki 200 günlük ortalama ve 4 bin 572,41 dolar seviyesi teknik direnç olarak takip ediliyor.
ABD verileri Fed beklentilerini sınırladı
ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin yumuşak gelmesi, Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentileri azalttı. Piyasa fiyatlamasında 2026 için bir veya iki faiz artırımı beklentisinden sıfır ile bir artırım aralığına geçildi.
ABD ISM hizmet PMI verisi haziranda 54,5 seviyesinden 54,0 seviyesine geriledi. Veri piyasa beklentisine paralel gerçekleşti ve ABD Doları tarafında sınırlı etki yarattı. Bu tablo, altın fiyatında aşağı yönlü baskının sertleşmesini engelleyen unsurlar arasında yer aldı.
Altın fiyatı için ana eşik FOMC tutanakları olacak
Altın fiyatında kısa vadeli yön, FOMC tutanakları sonrası Fed faiz beklentileri ve ABD Doları’nın vereceği tepkiye bağlı olacak. Jeopolitik haber akışı ve petrol fiyatlarındaki hareket de enflasyon beklentileri üzerinden altın piyasasında izlenecek.
Mevcut teknik görünüm, altının 4 bin 100 dolar çevresinde destek aradığını ancak 4 bin 296 dolar ve 4 bin 489 dolar dirençleri aşılmadan daha güçlü bir toparlanmanın teyit edilemeyeceğini gösteriyor. Temel tarafta Fed beklentilerinin yumuşaması düşüşü sınırlarken, enerji kaynaklı enflasyon riski ve ABD Doları talebi fiyatın kısa vadeli bant hareketini korumasına neden oluyor.