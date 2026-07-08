Destek ve direnç seviyeleri 4 bin 100 dolar çevresinde

Altın için 4 bin 100 dolar seviyesi kısa vadeli ara destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında alçalan kanalın alt bandına denk gelen 3 bin 844,34 dolar bölgesi daha güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç, alçalan kanalın üst bandına karşılık gelen 4 bin 296,64 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin üzerinde 4 bin 489,97 dolardaki 200 günlük ortalama ve 4 bin 572,41 dolar seviyesi teknik direnç olarak takip ediliyor.