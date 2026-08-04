Altın fiyatında yeni hedef açıklandı: Gram altın için rekor rakam
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen küresel yatırım bankalarından yükseliş beklentileri gelmeye devam ediyor. Standard Chartered, ons altın için yeni hedeflerini açıklarken uzun vadede işaret ettiği seviye gerçekleşirse gram altın da rekor fiyatı görebilir.
Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yükseliş beklentisini korudu. Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının güçlü yapısal destekler sayesinde yükseliş trendini sürdürebileceğini belirtti.
Altın için yeni hedefler
Cooper'ın değerlendirmesine göre ons altının üçüncü çeyrekte ortalama 4.200 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.650 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. Analist, uzun vadede ise altının 5.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öngörüyor.
Ons altın saat 12.00 itibarıyla ise 4.051 dolardan, gram altın da 6.202 TL'den işlem görüyor.
Gram altın 7.600 TL bandına ulaşabilir
Cooper'ın öngördüğü gibi ons altının 5.000 dolara yükselmesi halinde, dolar/TL kuru da bugünkü seviyelerini korursa gram altın fiyatının da 7.500-7.600 TL bandına ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yükselişi destekleyen faktörler
Cooper'a göre altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsur küresel merkez bankalarının güçlü alımları. Jeopolitik riskler ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ihtiyacı da güvenli liman talebini canlı tutuyor.
Analiste göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artışlarına ilişkin beklentilerin büyük ölçüde fiyatlara yansıması da altın üzerindeki baskının sınırlı kalmasını sağlıyor.
ETF'ler kısa vadede baskı oluşturabilir
Standard Chartered analisti, kısa vadede altın fiyatlarını sınırlayabilecek risklere de dikkat çekti.
Buna göre, 200 tonun üzerinde altın ETF pozisyonu halen zarar bölgesinde bulunuyor. Bu yatırımların önemli bölümünün 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden oluşturulduğunu belirten Cooper, bu durumun kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde direnç oluşturabileceğini ifade etti.
Yapay zeka bakırı öne çıkarıyor
Cooper sadece altın değil, diğer metallere de işaret ederek yapay zeka yatırımları ve veri merkezi altyapısına yönelik artan harcamaların bakır fiyatlarını da yükselteceğini belirtti.
Gümüş ve platinin de artan endüstriyel talepten destek göreceğini öngören analist, gümüş tarafında güneş enerjisi sektöründe alternatif metallerin kullanımının yaygınlaşmasının fiyat artışını kısmen sınırlayabileceğini ifade etti.