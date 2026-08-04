Altın fiyatında yeni hedef açıklandı: Gram altın için rekor rakam

ETF'ler kısa vadede baskı oluşturabilir

Standard Chartered analisti, kısa vadede altın fiyatlarını sınırlayabilecek risklere de dikkat çekti.

Buna göre, 200 tonun üzerinde altın ETF pozisyonu halen zarar bölgesinde bulunuyor. Bu yatırımların önemli bölümünün 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden oluşturulduğunu belirten Cooper, bu durumun kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde direnç oluşturabileceğini ifade etti.