Altın fiyatları 4.300 doların altından döndü: 9 günlük kritik takvim başlıyor

Altının önündeki en büyük baskı hâlâ ABD faizleri. Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Piyasa şimdi ek faiz artışının gelip gelmeyeceğini fiyatlıyor. Güçlü istihdam, yüksek enflasyon veya dirençli tüketim verileri tahvil faizlerini ve doları yukarı taşıyabilir; bu da faiz getirisi olmayan altının hareket alanını daraltabilir. Buna karşılık büyüme ya da istihdamda belirgin bir zayıflama fiyatlamayı tersine çevirebilir. Bu nedenle her ABD verisi doğrudan altının yeni yön testine dönüşecek.