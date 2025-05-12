6 Mayıs'ta zirve yapan altın fiyatları bu tarihten itibaren düşüşe geçti. Çin ve ABD'deki gümrük tarifeleri indirimi bu düşüşü körükledi. Türkiye'de çoğu altın yatırımcısı karar aşamasında... Sıkça "Altın fiyatları düşecek mi", "Gram altında düşüş sürer mi" sorularına cevap aranıyor. İşte son açıklamalar... 1 | 4

Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanlar, ons altının 3.275 dolar seviyesinin altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor. Bugün itibarıyla altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş yaşansa da, uzmanlar orta ve uzun vadede yükseliş beklentilerini korurken Goldman Sachs, 2025 yılı sonu için ons altın fiyatını 3.100 dolar olarak öngörüyor. 2 | 4