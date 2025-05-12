Altın fiyatları düşecek mi, yükselir mi? Gram altın neden düşüyor, düşüş sürer mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı
Altın fiyatları bugün deyim yerindeyse sert çakıldı. Gram altında yüzde 2,48 düşüş söz konusu. Gram altın 4 bin 40 liradan işlem görürken yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi", "Gram altında düşüş sürer mi" sorusunu yöneltiyor. İşte altında son durum...
6 Mayıs'ta zirve yapan altın fiyatları bu tarihten itibaren düşüşe geçti. Çin ve ABD'deki gümrük tarifeleri indirimi bu düşüşü körükledi. Türkiye'de çoğu altın yatırımcısı karar aşamasında... Sıkça "Altın fiyatları düşecek mi", "Gram altında düşüş sürer mi" sorularına cevap aranıyor. İşte son açıklamalar...
Altın fiyatları düşecek mi?
Uzmanlar, ons altının 3.275 dolar seviyesinin altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor. Bugün itibarıyla altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş yaşansa da, uzmanlar orta ve uzun vadede yükseliş beklentilerini korurken Goldman Sachs, 2025 yılı sonu için ons altın fiyatını 3.100 dolar olarak öngörüyor.
Altın fiyatları neden düşüyor?
ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret ve jeopolitik görüşmelerde ılımlı açıklamalar ve ilerlemeler yaşandı. Bu durum, jeopolitik risklerin azalmasına ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesinin zayıflamasına yol açtı.
Altın fiyatları ne kadar?
Gram altın: 4.040,88 TL (%-2,48 düşüş)
Çeyrek altın: Alış 6.547,52 TL – Satış 6.695,66 TL (%-2,55 düşüş)
Yarım altın: Alış 13.054,11 TL – Satış 13.391,31 TL (%-2,55 düşüş)
Tam altın: Alış 26.190,07 TL – Satış 26.700,72 TL (%-2,55 düşüş)
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