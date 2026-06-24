Altın fiyatları fırtınaya yakalandı yatırımcıyı korkutan büyük çöküş
Gram altın fiyatları güçlü ABD doları ve küresel piyasalarda artan faiz artırımı beklentilerinin doğrudan etkisiyle yatırım talebinde yaşanan zayıflama sonucunda düşüşünü hızlandırarak iç piyasada geriledi.
Güçlü ABD doları ve artan faiz beklentileri kıymetli metal piyasalarındaki yatırımcı talebini zayıflatıyor. Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1,07 düşüşle 4066,28 dolar seviyesinden işlem görüyor. İç piyasada gram altın şu sıralarda yüzde 0,85 değer kaybıyla 6149,85 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı ekranları gram altın için alış fiyatını 6139,41 lira ve satış fiyatını 6160,28 lira olarak gösteriyor.
Cumhuriyet altını şu sıralarda yüzde 0,85 düşüşle 40866,19 lira seviyesinde bulunuyor. Döviz büroları cumhuriyet altınını 40520,11 liradan alıp 41212,27 liradan satıyor. Çeyrek altın yüzde 0,89 kayıpla 9852,56 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9730,93 lira ve satış fiyatı 9974,20 lira seviyesinde dengeleniyor. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini yakından izliyor.
Makroekonomik veriler ve altın fiyatlaması
ABD vadeli altın kontratlarında ağustos teslimatları yüzde 1,5 azalarak 4.088,80 dolara geriledi. UBS Analisti Giovanni Staunovo güçlü doların emtia piyasalarındaki yatırım talebini doğrudan baskıladığını belirtiyor. ABD doları rallisini sürdürerek 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek döviz kuru denizaşırı alıcılar için külçe altını giderek daha pahalı hale getiriyor.
CME FedWatch Tool verileri piyasaların 2026 yılı için üç faiz artırımı fiyatladığını gösteriyor. Kıymetli metal fiyatları geçen haftaki politika toplantısından itibaren yüzde 4 değer kaybetti. Başkan Kevin Warsh yönetimindeki bankanın kalıcı enflasyon endişeleri gram altın talebini dolaylı olarak sınırlıyor. Staunovo mevcut fiyat seviyelerinin merkez bankası alımlarını desteklemesini bekliyor. Piyasalar perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanıyor.
Jeopolitik belirsizlikler ve diğer emtia fiyatları
Trump salı günü İran yönetiminin süresiz nükleer teftişleri kabul ettiğini duyurdu. Tahran yönetimi nükleer teftiş tavizini kesin bir dille yalanladı. Çelişkili açıklamalar barış anlaşmasının kalıcılığı konusunda piyasalarda şüphe yaratıyor. Küresel emtia piyasasında gram altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak diğer değerli metaller de hızlıca değer kaybediyor.
Spot gümüş yüzde 1,5 değer kaybederek 61,12 dolara geriledi. Platin yüzde 1,4 kayıpla 1.629,00 dolara indi. Paladyum yüzde 1,6 düşüşle 1.217,25 doları gördü. Artan faiz oranları getiri sağlamayan emtiaların cazibesini doğrudan azaltıyor. Standard Chartered raporu değerli metaller ile reel getiriler arasındaki korelasyonun yeniden güçlendiğini doğruluyor.
Standard Chartered analistleri yayımladıkları bir notta, kıymetli madenler ile geleneksel makroekonomik göstergeler (özellikle de reel getiriler ve ABD Doları) arasındaki bağın yeniden güçlendiğine dikkat çekti. Bununla birlikte analistler, bölgesel piyasalardaki süregelen dengesizlikler ortamında, altının orta vadeli seyrini belirleyen temel unsurun yapısal faktörler olmaya devam ettiğini vurguladı.
UBS analisti Giovanni Staunovo ise durumu şu şekilde özetledi: "Güçlü ABD Doları altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Borsa yatırım fonu (ETF) rezervlerinden de anlaşıldığı üzere yatırımcı talebinin sönük kalması da bu gidişata pek yardımcı olmuyor."