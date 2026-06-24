Altın fiyatları fırtınaya yakalandı yatırımcıyı korkutan büyük çöküş

Standard Chartered analistleri yayımladıkları bir notta, kıymetli madenler ile geleneksel makroekonomik göstergeler (özellikle de reel getiriler ve ABD Doları) arasındaki bağın yeniden güçlendiğine dikkat çekti. Bununla birlikte analistler, bölgesel piyasalardaki süregelen dengesizlikler ortamında, altının orta vadeli seyrini belirleyen temel unsurun yapısal faktörler olmaya devam ettiğini vurguladı.



UBS analisti Giovanni Staunovo ise durumu şu şekilde özetledi: "Güçlü ABD Doları altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Borsa yatırım fonu (ETF) rezervlerinden de anlaşıldığı üzere yatırımcı talebinin sönük kalması da bu gidişata pek yardımcı olmuyor."