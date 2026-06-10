Altın fiyatları kritik destek seviyesinin altına geriledi

İç piyasada altın fiyatları küresel düşüşe eşlik ediyor



Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve değer kayıpları, yurt içi piyasalar üzerinde de doğrudan etkili oluyor. Kapalıçarşı güncel verilerine göre Cumhuriyet altını yüzde 1,92 oranında değer kaybederek 41.605,46 TL son işlem seviyesine geriledi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 41.134,30 TL, satış fiyatı ise 42.076,62 TL bandında seyrediyor. Benzer bir tablo çeyrek altında da yaşanıyor; yüzde 1,93'lük günlük değer kaybıyla çeyrek altın 10.041,65 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altının serbest piyasadaki alış fiyatı 9.917,68 TL, satış fiyatı ise 10.165,62 TL olarak kaydedildi.