Altın fiyatları kritik destek seviyesinin altına geriledi
Altın fiyatları ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde 4.300 dolar olan destek seviyesinin altına geriledi. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet ve çeyrek altın yüzde 1,9 değer kaybetti. Gözler 4100 desteğine yöneldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ons altın fiyatları ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde 4.300 dolar olan kritik destek seviyesinin altına gerileyerek son ayların en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 4.178 dolara kadar geri çekilen emtia, Ocak ayındaki 5.598 dolar olan zirvesinden yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Altın fiyatları gece işlemlerinde gerçekleştirdiği sert kırılma ile 24 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
Analistler 50 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın birbirini aşağı yönlü kesmesiyle teknik olarak ölümcül kesişim (death cross) formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Teknik göstergeler emtiadaki düşüş trendinin enflasyon raporu öncesinde derinleşebileceğine işaret ediyor. Elliot Dalga prensibi çerçevesinde değerlendirilen grafiklerde aşağı yönlü hareketin hızlanması halinde emtianın 23 Mart tarihindeki dip noktası olan 4.092 dolar seviyesini test edebileceği öngörülüyor.
İç piyasada altın fiyatları küresel düşüşe eşlik ediyor
Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve değer kayıpları, yurt içi piyasalar üzerinde de doğrudan etkili oluyor. Kapalıçarşı güncel verilerine göre Cumhuriyet altını yüzde 1,92 oranında değer kaybederek 41.605,46 TL son işlem seviyesine geriledi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 41.134,30 TL, satış fiyatı ise 42.076,62 TL bandında seyrediyor. Benzer bir tablo çeyrek altında da yaşanıyor; yüzde 1,93'lük günlük değer kaybıyla çeyrek altın 10.041,65 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altının serbest piyasadaki alış fiyatı 9.917,68 TL, satış fiyatı ise 10.165,62 TL olarak kaydedildi.
Gram altın piyasasında da kayıplar küresel trende paralel ilerliyor. Yüzde 1,92 oranında günlük düşüş gösteren gram altın, 6.260,98 TL seviyesinde fiyatlanırken, piyasada alış 6.232,47 TL, satış ise 6.289,48 TL üzerinden gerçekleşiyor. Altın fiyatları hem uluslararası jeopolitik hem de yerel dinamiklerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor.
Jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor
Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD Apache helikopterine İran tarafından düzenlenen saldırı Orta Doğu'daki askeri hareketliliği artırdı. Olayda ABD askeri personeli zarar görmezken Trump ordunun bu saldırılara yanıt vermesi gerektiğini ifade etti. ABD ordusu bu açıklamanın ardından İran kara gözetleme sistemlerini hedef alan çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Karşılık olarak İran ise Bahreyn'deki önemli ABD üslerine yönelik operasyonlar başlattı.
İsrail ordusunun Lübnan topraklarına düzenlediği yeni operasyonlar ise İran'ı sürece dahil etmeyi ve ateşkesi sonlandırmayı amaçlıyor. Analistler İsrail'in savaşı tamamen başlatarak İran'ı zayıflatmak istediğini düşünüyor. Trump ise iç siyasi onay oranını artırmak amacıyla bölgeden çekilmeyi planlıyor. Orta Doğu'da artan enerji maliyetleri küresel enflasyonu yukarı yönlü tetiklerken, değerli metal piyasası bu gelişmeler karşısında yüksek hassasiyet gösteriyor.
Enflasyon verileri altın fiyatları dinamiklerini etkiliyor
Küresel piyasalar Mayıs ayı ABD tüketici fiyat endeksi verilerine odaklandı. Ekonomistler ABD manşet enflasyonunun Mayıs ayında yüzde 4,2 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Öngörüler gerçekleşirse veri Joe Biden döneminden bu yana görülen en yüksek enflasyon oranını kaydedecek. Piyasalar makroekonomik veriler öncesinde baskı altında kalmaya devam ediyor.
Perşembe günü açıklanacak üretici fiyat endeksinin ise bir önceki ayın yüzde 6,0 seviyesinden sonra Mayıs ayında yüzde 6,4'e yükselmesi öngörülüyor. Açıklanacak rakamlar Federal Rezerv'in yüzde 2 olan uzun vadeli enflasyon hedefinden uzaklaşıldığını gösterirken, emtia üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. ABD istihdam piyasasından gelen güçlü sinyaller de merkez bankasının sıkı para politikası duruşunu destekliyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin 172 bin artış göstermesi iş gücü piyasasının direncini kanıtladı. ADP özel sektör istihdamı da Mayıs ayında 122 bin seviyesinde gerçekleşti. Güçlü veriler Federal Rezerv'in faiz oranlarını yılın ilerleyen döneminde artırabileceği sinyalini veriyor. Faiz artış süreçlerinde altın fiyatları genellikle piyasa genelinin altında bir getiri performansı sergiliyor.