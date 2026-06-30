Altın fiyatları nereye kadar düşebilir?
Altın fiyatları TD Securities uzmanlarına göre kısa vadede 3.900 dolar seviyesinin altını test edebilir. Analistler uzun vadede ise 5.300 dolar zirvesini hedefliyor. Küresel enflasyon ve faiz politikaları piyasalara yön veriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar yön arayışını tüm hızıyla sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman arayışında piyasa koşullarına uygun yeni stratejiler geliştiriyor. Finans devi TD Bank Group bünyesindeki TD Securities uzmanları çarpıcı bir altın analizi paylaştı. Kurum 2027 yılına dek uzanan güncel piyasa tahminlerini tüm yatırımcılara detaylı biçimde duyurdu.
Altın piyasası kısa vadede yatırımcıları zorlayan bir düzeltme sürecinden geçiyor. Uzmanlar değerli metalin hızla 3.900 dolar seviyesinin altını test edeceğini öngörüyor. Analistler 2027 yılına kadar piyasada güçlü bir toparlanma ivmesi bekliyor. Kurumun piyasa beklentilerinde hedeflediği zirve seviyesi tam 5.300 dolar olarak dikkat çekiyor
Petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri piyasayı yönlendiriyor
TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek detaylı piyasa raporunu yatırımcılarla paylaştı. Analist altın fiyatları için en büyük kısa vadeli riskin petrol olduğunu şiddetle vurguladı. Enerji maliyetleri küresel ekonomideki enflasyon baskılarını yeniden alevlendirme potansiyeli taşıyor. Hürmüz Boğazı üzerinde artan jeopolitik gerilim petrol stoklarını tarihi düşük seviyelere çekti.
Aşırı satım bölgesindeki ham petrol piyasası aniden çok sert bir yükseliş yaşayabilir. Analistler Brent petrol varil fiyatının 90 ila 110 dolar bandına ulaşmasını bekliyor. Artan enerji fiyatları küresel merkez bankalarının sıkı para politikalarını doğrudan destekleyecek. Faiz oranlarının yüksek kalması yatırımcılar için altın tutmanın fırsat maliyetini artıracak.
Orta Doğu bölgesinde devam eden çatışmalar ve barış görüşmeleri piyasaları dalgalandırıyor. İran ve ABD orduları karşılıklı hava saldırılarıyla bölgesel gerilimi tırmandırıyor. Piyasaların kapanışında Brent ham petrol yüzde 1 oranında değer kazanarak 73 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı trafiğe tamamen açılsa bile piyasanın dengelenmesi oldukça uzun zaman alacak.
Yüksek petrol fiyatları ile birlikte güçlü ABD doları altın piyasasını yoğun şekilde baskılıyor. Sürdürülebilir yüksek enerji maliyetleri değerli metalde yaşanan sert düşüşü daha da hızlandırabilir. Küresel çapta pek çok bölge şiddetli bir yakıt kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Piyasalar böylesi devasa bir arz şokunu şimdiden fiyatlama sürecine hızlıca başlayabilir.
Merkez bankası para politikaları altın fiyatları için kritik
Petrol fiyatlarındaki önlenemeyen artış küresel makroekonomik dinamiklerin tam merkezine yerleşiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) mevcut sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürmek zorunda kalacak. Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonla mücadele konusunda oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Kurumun sürdürdüğü katı sıkılaşma döngüsü altın fiyatları üzerinde sürekli aşağı yönlü baskı yaratıyor.
Artan jeopolitik risklere rağmen piyasa analistleri 2027 yılı için son derece iyimser bir tablo çiziyor. Altın fiyatları uzun vadede tam 5.300 dolar seviyesini kesinlikle aşma potansiyeli barındırıyor. İran ile yaşanan askeri gerilimlerin hafiflemesi uluslararası finans piyasalarına rahat bir nefes aldıracak. Atılacak ekonomik gevşeme adımları değerli metale yönelik güçlü yatırımcı talebini yeniden canlandıracak.
Küresel enflasyon beklentilerindeki kalıcı düşüş Fed'i maksimum istihdam hedefine güvenle geri döndürecek. Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ılımlı üyelerden oluşacak. Merkez bankası enerji şokunun yarattığı ağır ekonomik hasarı telafi etmek için piyasaya bol likidite sürecek. Sisteme aktarılacak devasa likidite enjeksiyonu altın fiyatları için yepyeni tarihi rekorların kapısını sonuna kadar aralayacak.
Yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden başlayacak
Dünyanın en büyük ekonomisinde ABD kamu borcu 40 trilyon dolar kritik seviyesine hızla yaklaşıyor. Federal bütçe açığı rekor oranlarda yüksek kalmaya devam ederek mali piyasaları ciddi şekilde tedirgin ediyor. Yatırımcıların hissettiği finansal baskılama ve paranın hızla değer kaybetmesi endişeleri yeniden gün yüzüne çıkıyor. Küresel yatırımcılar servetlerini enflasyona karşı korumak maksadıyla altın gibi daha güvenilir varlıklara yönelecek.
Güncel Fed yönetimi enflasyonla ne pahasına olursa olsun kıyasıya savaşacak bir profil asla çizmiyor. Piyasaları izleyen analistler komitenin yüzde 2 enflasyon hedefini esnek bir rehber olarak görebileceğini düşünüyor. Merkez bankalarının yüksek borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla belirli niceliksel gevşeme programlarına gitmesi kuvvetle muhtemel. Küresel tahvil getirilerinde yaşanacak muhtemel bir düşüş altın piyasasının cazibesini tartışmasız biçimde artıracak.
Amerikan hazine tahvilleri çok uzun vadede artan yüksek enflasyon riskini dengelemede yetersiz kalabilir. Altın fiyatları ise doğrudan reel üretim sermayesi ve yapısal işgücü maliyetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Fiziksel değerli metal dünya çapındaki uzun vadeli enflasyon trendlerini her zaman başarıyla yansıtır. Enflasyon endişeleri arttıkça altın fiyatları gelecekte hazine tahvillerinden çok daha güvenli bir yatırım limanı sunacaktır.