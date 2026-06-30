Altın fiyatları nereye kadar düşebilir?

Güncel Fed yönetimi enflasyonla ne pahasına olursa olsun kıyasıya savaşacak bir profil asla çizmiyor. Piyasaları izleyen analistler komitenin yüzde 2 enflasyon hedefini esnek bir rehber olarak görebileceğini düşünüyor. Merkez bankalarının yüksek borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla belirli niceliksel gevşeme programlarına gitmesi kuvvetle muhtemel. Küresel tahvil getirilerinde yaşanacak muhtemel bir düşüş altın piyasasının cazibesini tartışmasız biçimde artıracak.

Amerikan hazine tahvilleri çok uzun vadede artan yüksek enflasyon riskini dengelemede yetersiz kalabilir. Altın fiyatları ise doğrudan reel üretim sermayesi ve yapısal işgücü maliyetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Fiziksel değerli metal dünya çapındaki uzun vadeli enflasyon trendlerini her zaman başarıyla yansıtır. Enflasyon endişeleri arttıkça altın fiyatları gelecekte hazine tahvillerinden çok daha güvenli bir yatırım limanı sunacaktır.