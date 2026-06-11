Altın fiyatları son 6 ayın dibine geriledi

Yurt içi has altın 6193,26 TL yüksek ve 6052,48 TL düşük seviyeleri arasında dalgalanırken, 6093,63 TL alış ve 6148,53 TL satış fiyatıyla yüzde 0,06 düşüşle 6121,08 TL seviyesinden işlem görüyor ulaştı. Çeyrek altın gün içinde 9902,14 TL yüksek ve 9675,72 TL düşük değerlerini test etti, ardından 9784,10 TL seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı cumhuriyet altını 41155,42 TL zirvesi ve 40219,96 TL dibi arasında işlem gördü, Şu sıralarda 40675,81 TL seviyesinden el değiştiriyor.