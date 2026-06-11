Altın fiyatları son 6 ayın dibine geriledi
Altın fiyatları ABD ordusunun Orta Doğu operasyonları İran gerilimi ve küresel enflasyon endişelerinin etkisiyle altı ayın en düşük seviyesine indi ve piyasalar yüksek faiz ortamının uzama ihtimalini fiyatlıyor
Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD ordusunun Orta Doğu operasyonları ve tırmanan enflasyon endişeleriyle 21 Kasım tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi
Uluslararası işlemlerde altın ons fiyatı gün içinde 4118,27 dolar yüksek ve 4023,87 dolar düşük seviyelerini gördü, ardından 4068,54 dolar seviyesinden yüzde 0,06 düşüş yaşayarak 4068,91 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar perşembe günü yayımlanacak mayıs ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.
Enerji piyasasında jeopolitik riskler fiyatlanıyor
ABD kuvvetleri gece saatlerinde İran içindeki çok sayıda hedefe yeni hava saldırıları düzenledi. Trump taraflar arasında barış anlaşması sağlanamaması halinde daha fazla askeri eylem yapacaklarını bildirdi. İran yönetimi küresel enerji ticaretinin kritik rotası Hürmüz Boğazı geçişlerini kapattığını ilan etti. Jeopolitik risklerin artmasıyla petrol fiyatları varil başına 2 dolardan fazla artış kaydetti.
Enerji fiyatlarındaki sert sıçrama ABD tüketici enflasyonunu son üç yılın en yüksek ivmesine taşıdı. Piyasa aktörleri ABD Merkez Bankası politika faiz oranlarını 2027 yılına kadar sabit tutmasını bekliyor. Yüksek faiz oranları getiri sağlamayan varlıklara yönelik kurumsal talebi doğrudan baskılıyor.
Yurt içi has altın 6193,26 TL yüksek ve 6052,48 TL düşük seviyeleri arasında dalgalanırken, 6093,63 TL alış ve 6148,53 TL satış fiyatıyla yüzde 0,06 düşüşle 6121,08 TL seviyesinden işlem görüyor ulaştı. Çeyrek altın gün içinde 9902,14 TL yüksek ve 9675,72 TL düşük değerlerini test etti, ardından 9784,10 TL seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı cumhuriyet altını 41155,42 TL zirvesi ve 40219,96 TL dibi arasında işlem gördü, Şu sıralarda 40675,81 TL seviyesinden el değiştiriyor.
Gümüş ons fiyatı gün içinde 64,499 dolar yüksek ve 61,497 dolar düşük seviyelerini test etti. Değerli metal yüzde 0,20 oranında değer kaybederek 63,277 dolara geriledi. Platin fiyatları piyasadaki satış baskısıyla yüzde 0,6 oranında düşüş yaşayarak 1655,06 dolara indi. Paladyum ise piyasadaki genel zayıf eğilimden ayrışarak yüzde 1 oranında yükselişle 1225,25 dolara çıktı.