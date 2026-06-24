Altın fiyatları yeni dip seviyeleri test ediyor
Altın fiyatları FED Başkanı Kevin Warsh şahin sinyalleri ve aralık ayı faiz artışı beklentisinin yüzde 86 seviyesine yükselmesiyle geriledi. Spot altın günlük yüzde 1,33 kayıpla 4055,67 dolara indi.
Ons altın, FED Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki para politikası kurulunun şahin sinyalleri ve ABD dolarının bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü kayıplarını genişletti. Emtia piyasalarında spot altın fiyatları günlük yüzde 1,33 düşüşle 4055,67 dolar seviyesine gerilerken, gün içi en düşük 4052,41 dolar ve en yüksek 4115,09 dolar değerleri test edildi. StoneX kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, altın fiyatları ve gümüş fiyatlarının Orta Doğu gelişmelerinden ziyade FED açıklamalarına odaklandığını belirtti.
CME FedWatch verilerine göre, yatırımcıların aralık ayına kadar faiz artışı yapılma olasılığına verdiği ihtimal geçen haftaki toplantı öncesindeki yüzde 61 seviyesinden yüzde 86 seviyesine yükseldi. Piyasa aktörleri FED tarafında bu yıl için toplam üç faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan ons altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksindeki yükseliş de denizaşırı alıcılar için değerli metalleri daha maliyetli hale getirdi. Spot gümüş fiyatları ise günlük yüzde 0,63 kayıpla 61,115 dolar seviyesine inerken, gün içinde 60,741 dolar ile 62,009 dolar arasında işlem gördü.
Değerli metallerde teknik seviyeler ve veriler
Değerli metal piyasalarında altın fiyatları haftalık bazda yüzde 4,75, aylık bazda yüzde 11,27 ve bu yıl genelinde yüzde 5,96 gerileme kaydetti. Buna karşın altın yıllık bazda yüzde 22,05 değer kazancını korudu. Spot gümüş fiyatları ise haftalık bazda yüzde 10,05, aylık bazda yüzde 21,73 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 70,16 oranında yükseliş sergiledi.
Yatırımcılar makroekonomik tarafta perşembe günü açıklanacak olan ve FED kurumunun öncelikli enflasyon göstergesi kabul edilen ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini bekliyor. Küresel veri takviminde ayrıca yıllık bazda mayıs ayı Japonya Mağaza Satışları, haziran ayı Almanya Ifo İş İklimi Endeksi ve mayıs ayı ABD Yeni Konut Satışları verileri takip edilecek.
Jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları
Jeopolitik tarafta ABD, İran ile yürütülen yeni barış görüşmelerinin ardından pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yaptırımları 60 gün süreyle askıya aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'deki görüşmelerin nihai bir barış anlaşması için iyi bir zemin oluşturduğunu ve Hürmüz Boğazı üzerindeki tanker trafiğinin yeniden hızlandığını açıkladı.
Trump, İran tarafının nükleer denetimleri süresiz kabul ettiğini öne sürerken, Tahran yönetimi bu açıklamayı reddetti. Yaşanan bu gelişmeler ve azalan tedarik endişeleri ile Brent petrol vadeli kontratları salı günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Kurumsal tarafta Dubai Emtia Borsası, fiziki piyasalarda likiditeyi artırmak amacıyla aynı gün takaslı yeni bir altın sözleşmesi başlatacağını duyurdu. Gana Altın Kurulu (Gold Board) ise piyasa disiplinini sağlamak adına 1 Temmuz tarihinden itibaren LBMA standartlarına uyum sağlayacağını ve alım fiyatlarına tavan sınır getireceğini açıkladı.
Standard Chartered Bank analistleri ons altın fiyatları için 4.000 dolar seviyesinin kritik bir esik haline geldiğini açıkladı. Kurumun analisti Suki Cooper, İran'da sağlanan barış anlasmasının ardından piyasanın ilgili psikolojik dönüm noktasını destek bölgesi yapmayı hedeflediğini belirtti. Cooper, ons fiyatlarındaki yükselisle birlikte yatırımcıların satıs eğilimine geçtiğini vurguladı.
Altın fiyatları için 4800 - 3800 beklentisi
Deutsche Bank analisti Michael Hsueh ise kurumun güncellenmis temel senaryo tahminlerini paylastı. Hsueh, Federal Rezerv (Fed) kanadının faiz oranlarını uzun süre mevcut seviyede tutacağı varsayımı altında, altın fiyatları için dördüncü çeyrek hedefini 4.800 dolar olarak belirlediklerini aktardı.
Analist, piyasaların Fed tarafındaki 3 veya 4 faiz artısını fiyatladığı risk senaryosunda ise beklentilerini değistirdi. Hsueh, söz konusu alternatif senaryoda altın fiyatları tahmininin 3.800 dolar bandına kadar gerileyebileceğine isaret etti.
Altın ayıları yılın en düşük seviyesini hedefliyor
Altın fiyatları, 4 saatlik grafikte 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA) yakınlarında üst üste kaydettiği başarısız denemelerin ardından zayıf seyrini sürdürüyor. XAU/USD paritesinde satıcılar, 4.100 dolar seviyesinin altındaki kalıcı kırılmayı yeni bir düşüş tetikleyicisi olarak kabul ediyor. Teknik göstergeler genel piyasa yapısındaki aşağı yönlü risklerin ağırlığını koruduğuna işaret ediyor. Momentum indikatörleri zayıf performansa vurgu yaparken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 31 seviyesindeki aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde dengeleniyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ise sıfır çizgisinin altındaki negatif bölgede gerileyen bir çizgiyle hareket ediyor.
Altın fiyatları için kritik destek seviyeleri
Mevcut indikatör dizilimi, piyasada oluşabilecek anlık kısa pozisyon kapama kaynaklı tepki alımlarına rağmen satış baskısının baskın kalacağını gösteriyor. Altın ayıları bu teknik görünüm altında, pariteyi bu ayın başlarında test edilen 4.024 - 4.023 dolar aralığındaki yılın en düşük seviyesine doğru çekmeyi planlıyor. Yatırımcılar 4.100 dolar eşiğinin altındaki fiyatlamaları yakından takip ederken, zayıf teknik sinyaller aşağı yönlü eğilimi destekliyor.
Teknik göstergelerde direnç noktaları
Yukarı yönlü olası hareketlerde ise 4.287,33 dolar seviyesinde bulunan 100 periyotluk basit hareketli ortalama, paritenin önündeki ilk anlamlı direnç noktasını oluşturuyor. Altın piyasasında mevcut ayı eğiliminin hafiflemesi ve daha yapıcı bir konsolidasyon döneminin başlaması için fiyatların bu bariyerin üzerinde kalıcı bir ivme yakalaması gerekiyor. Momentum sinyalleri kalıcı bir boğa dönüşü göstermediği sürece, fiyatların 4.280 - 4.290 dolar bölgesine doğru yapacağı her yükseliş hamlesi satıcılar tarafından yeni bir satış fırsatı olarak değerlendirilme riski taşıyor.