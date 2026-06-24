Altın fiyatları yeni dip seviyeleri test ediyor

Teknik göstergelerde direnç noktaları





Yukarı yönlü olası hareketlerde ise 4.287,33 dolar seviyesinde bulunan 100 periyotluk basit hareketli ortalama, paritenin önündeki ilk anlamlı direnç noktasını oluşturuyor. Altın piyasasında mevcut ayı eğiliminin hafiflemesi ve daha yapıcı bir konsolidasyon döneminin başlaması için fiyatların bu bariyerin üzerinde kalıcı bir ivme yakalaması gerekiyor. Momentum sinyalleri kalıcı bir boğa dönüşü göstermediği sürece, fiyatların 4.280 - 4.290 dolar bölgesine doğru yapacağı her yükseliş hamlesi satıcılar tarafından yeni bir satış fırsatı olarak değerlendirilme riski taşıyor.