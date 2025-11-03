Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte dev bankaların 2026 tahminleri...
Uluslararası finans kuruluşları, 2026 yılında altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. 2026 sonu için en yüksek tahmin 5 bin 55 dolar olarak öne çıkıyor. İşte banka banka 2026 yılına ilişkin altın fiyatları tahmini...
Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 575 dolar olarak korudu.
Citi, kısa vadeli (0–3 ay) hedefinin 3 bin 840 dolar olduğunu açıkladı.
Goldman Sachs ise ilk çeyrek 2026 hedefini 4 bin 440 dolar olarak belirledi.
Morgan Stanley yıl ortası için 4 bin 500 dolar, Wells Fargo ise 4 bin 500–4 bin 700 dolar aralığında bir tahmin paylaştı.
UOB 12 aylık hedefini 4 bin 600 dolar, UBS ise Mart 2026 tahminini 4 bin 700 dolar olarak açıkladı.
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu tahminini 4 bin 900 dolar, LBMA temsilcileri ise 12 aylık tahminlerini 4 bin 980 dolar olarak belirlediler.
HSBC, Bank of America ve Societe Generale de 2026 sonu hedefini 5 bin dolar seviyesinde tutuyor.
JPMorgan, 2026 dördüncü çeyrek ortalamasını 5 bin 55 dolar öngörürken, uzun vadeli (üç yıllık) tahminini 6 bin dolara çıkardı.
Goldman Sachs da 2026 dördüncü çeyrek tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin 55 dolara yükseltti.