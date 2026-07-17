Altın fiyatlarında alarm: Kritik eşik aşıldı, risk arttı

Altında kritik seviyeler açıklandı

Analistlere göre altın fiyatlarında son dönemde oluşan daha düşük zirveler ve dipler, düşüş eğiliminin güç kazandığına işaret ederken, 3 bin 955 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası oldarak izleniyor. Bu seviyenin altında ise 3 bin 900 dolar seviyesi yine güçlü bir teknik destek olarak öne çıkıyor.