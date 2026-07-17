Altın fiyatlarında alarm: Kritik eşik aşıldı, risk arttı
Altın fiyatlarında satış baskısı hız kazanırken ons altın 4 bin doların altına düştü, gram altın ise 6 bin 50 liraya geriledi. Yükseliş umudunu koruyan altın yatırımcısı peş peşe gelen sert düşüşlerle sarsılırken, analistler altında düşüş eğiliminin güçlendiğini belirterek izlenecek kritik seviyeleri açıkladı.
Yıla güçlü başlayan ve rekor seviyeleri test eden altın son 7 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, altında yükseliş bekleyen yatırımcıların endişeleri artıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.00 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görürken, altının kilogram fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin liraya geriledi.
Piyasalarda satış baskısı artarken altın vadeli işlemleri de ekim ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altında günlük kapanış yaparak yatırımcıların odağını yeniden aşağı yönlü risklere çevirdi.
Altın neden düşüyor?
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enflasyon endişelerini artırdı. Buna karşılık Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına değil dolara yönelirken, dolar değerlendikçe altın düştü.
Altın birçok para birimi karşısında geriledi
Öte yandan altın sadece dolar karşısında değil, euro, Japon yeni ve Avustralya doları başta olmak üzere birçok önemli para birimi karşısında da yüzde 1,6 ile yüzde 2 arasında değer kaybetti.
Bu durum, satış baskısının küresel ölçekte hissedildiğini ve yatırımcıların risk iştahında ciddi değişim yaşandığını gösterdi.
Altında kritik seviyeler açıklandı
Analistlere göre altın fiyatlarında son dönemde oluşan daha düşük zirveler ve dipler, düşüş eğiliminin güç kazandığına işaret ederken, 3 bin 955 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası oldarak izleniyor. Bu seviyenin altında ise 3 bin 900 dolar seviyesi yine güçlü bir teknik destek olarak öne çıkıyor.
Analistler, altının 3 bin 900 doların altına sarkması halinde yatırımcı beklentilerinin daha belirgin şekilde değişebileceğini belirterek satış baskısının hızlanacağı uyarısında bulunuyor.
Şimdilik piyasaların odağı, altının kritik destek seviyelerini koruyup koruyamayacağına çevrilmiş durumda.