Altın fiyatlarında kritik eşik: 2026 için yeni hedef belli oldu
ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki sert artış, altın fiyatlarını baskılarken, uzmanlar 2026 için 5.400 dolar üzeri hedefi koruyor.
Altın (XAU/USD), 20 Nisan 2026 haftasına zayıf bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından fiyatlar 4.800-4.820 dolar bandına sıkışırken, gün içinde 4.770 dolara kadar geri çekilme sinyalleri dikkat çekti.
Hafta sonu ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, piyasalardaki iyimser havayı kısa sürede dağıttı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalardaki geri adımlar ve artan askeri hareketlilik risk algısını artırdı.
Artan gerilimle birlikte petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yüksek enerji fiyatları, altın üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar arasında yer aldı.
ABD dolarındaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki artış da altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, bu ortamda yatırımcılar için daha az cazip hale geldi.
Öte yandan, 22 Nisan’da sona ermesi beklenen kırılgan ateşkes ve Pakistan’da sonuçsuz kalan barış görüşmeleri, piyasalardaki belirsizliği artırarak risk iştahını baskılıyor.
Kısa vadeli baskılara rağmen, merkez bankalarının güçlü talebi ve devam eden jeopolitik riskler altını desteklemeye devam ediyor. Analistler, 2026 sonu için 5.400 dolar üzeri hedefleri gündemde tutuyor.
Teknik analizlere göre altın, 4.780 dolar seviyesinde önemli bir destek hattında işlem görüyor. Mart sonundan bu yana yükselen trend çizgisi fiyatı desteklemeye devam ediyor.
50 periyotluk hareketli ortalama 4.780 dolarda destek oluştururken, 200 periyotluk ortalama 4.786 dolarda direnç görevi görüyor. Bu sıkışma, sert bir fiyat hareketinin habercisi olabilir.
Altın fiyatı 4.747-4.780 bandı üzerinde kalırsa 4.890 ve 5.011 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
Ancak 4.747 dolar altına sarkılması durumunda 4.645 ve 4.529 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
Analistler, 4.800 dolar üzeri alım fırsatlarına dikkat çekiyor.