Altın fonlarına 201 tonluk akın: Tarihin en güçlü üç ayından biri

Altın fiyatları eylül ayına dalgalı bir başlangıç yaptı. Güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesi, altının ons fiyatını 4 bin 400 dolar çevresinde baskı altında tuttu.

Ancak fiyat hareketinin arkasındaki yatırımcı pozisyonlarına bakıldığında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Büyük yatırımcıların altından uzaklaşmak yerine bazı piyasalarda pozisyonlarını belirgin biçimde artırdığı görülüyor.