Altın gerilerken onlar alıyor: Çin ve Polonya düşüşü durdurabilir mi?

Toparlanma için hangi seviyeler izleniyor?

Fiyat hareketlerine dayalı teknik değerlendirmelerde, 4 bin-4 bin 100 dolar aralığı temel destek bölgesi olarak takip ediliyor. Kısa vadeli düşüşün sona erdiğine dair güçlü bir işaret için ise altının yeniden 4 bin 250-4 bin 300 dolar bandının üzerine çıkarak bu seviyelerde kalması gerekiyor.