Brooks, altının son dönemde “yüksek beta” olarak tanımlanan, piyasa hareketlerini büyüten varlıklar gibi davrandığını öne sürüyor. Ona göre bir güvenli liman varlığının piyasa çalkantılarında değer kazanması veya en azından daha dayanıklı kalması gerekirken, altın bazı şoklarda bunun tersini yaptı.