Altın güvenli liman özelliğini kaybediyor mu?
Yatırımcıların kriz dönemlerinde sığındığı en önemli varlıklardan biri olarak görülen altın, son aylardaki fiyat hareketleriyle yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde altının beklenen yükselişi göstermemesi, “Altın güvenli liman özelliğini kaybediyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Ancak uzmanlara göre tablo ilk bakışta göründüğü kadar net değil.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı ve eski Goldman Sachs stratejisti Robin Brooks, altının son dönemde geleneksel güvenli liman davranışından uzaklaştığını savunuyor. Brooks'a göre altın, bazı piyasa şoklarında yatırımcıyı korumak yerine riskli varlıklar gibi hareket etmeye başladı.
Analize göre son jeopolitik gerilimler sırasında altın fiyatları yükselmek yerine geriledi. Hatta bazı dönemlerde altındaki düşüşün, hisse senedi piyasalarındaki kayıplardan daha sert olduğu görüldü. Bu durum, yatırımcıların altının geleneksel koruma işlevini sorgulamasına neden oldu.
Brooks, altının son dönemde “yüksek beta” olarak tanımlanan, piyasa hareketlerini büyüten varlıklar gibi davrandığını öne sürüyor. Ona göre bir güvenli liman varlığının piyasa çalkantılarında değer kazanması veya en azından daha dayanıklı kalması gerekirken, altın bazı şoklarda bunun tersini yaptı.
Uzmanlara göre son iki yılda yaşanan olağanüstü yükseliş, altın piyasasının yatırımcı profilini değiştirdi. Özellikle yüksek kamu borçları, para birimlerinin değer kaybı endişesi ve merkez bankalarının politikaları nedeniyle altına yoğun giriş yaşandı. Bu süreç “debasement trade” olarak adlandırılıyor.
Brooks, altına son dönemde giren bazı yatırımcıların uzun vadeli güvenli liman anlayışıyla değil, kısa vadeli kazanç beklentisiyle hareket ettiğini düşünüyor. Piyasada stres oluştuğunda bu yatırımcıların hızlı satış yapması, altının beklenenden daha fazla değer kaybetmesine yol açmış olabilir.
Öte yandan altının tamamen gözden çıkarıldığı yönündeki görüşlere katılmayan uzmanlar da bulunuyor. Son yıllarda merkez bankalarının altın alımlarını tarihi seviyelere çıkarması, değerli metalin rezerv varlığı olarak önemini koruduğunu gösteriyor.
Robin Brooks'un değerlendirmesine göre hayır. Brooks, altının güvenli liman özelliğinin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak geçici olarak zayıfladığını düşünüyor. Ona göre piyasadaki spekülatif yatırımcıların etkisi azaldığında altın yeniden geleneksel rolüne dönebilir.
Brooks'un dikkat çektiği bir diğer unsur ise yatırımcı psikolojisi. Analiste göre piyasalar son jeopolitik gerilimleri beklenenden daha düşük risk olarak değerlendirdiği için güçlü bir “güvenli liman talebi” oluşmadı. Bu da altının yükselişini sınırladı.
Bazı yatırım uzmanları altının kısa vadeli dalgalanmalarına rağmen enflasyona, para birimi değer kayıplarına ve jeopolitik risklere karşı önemli bir koruma aracı olmaya devam ettiğini savunuyor.
Özellikle merkez bankalarının talebi ve küresel borç yükündeki artış, altına yönelik uzun vadeli beklentileri destekliyor.
Uzmanlar, altının tek başına mutlak güvenli liman olarak görülmemesi gerektiğini, ancak çeşitlendirilmiş portföylerin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirtiyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli risk yönetimi perspektifiyle değerlendirme yapılması tavsiye ediliyor.
Son veriler, altının yatırım dünyasındaki rolünün yeniden tartışılmasına yol açtı. Ancak uzmanların büyük bölümü, altının güvenli liman kimliğini tamamen kaybetmediği, yalnızca alışılmış davranış kalıplarının dışında hareket ettiği görüşünde birleşiyor.
Bu nedenle yatırımcılar için asıl soru, altının güvenli liman olup olmadığı değil, bu rolü nasıl ve ne zaman yeniden üstleneceği olarak öne çıkıyor.