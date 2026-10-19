Altın haftaya yükselişle başladı: Uzmanlar ne bekliyor?
Altın fiyatları, Fed’in ekimde faiz artışına ara vereceği beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başlıyor. Ancak son ankette uzmanların iyimserliği azalıyor. Toparlanmanın kalıcı olması için hangi seviyeler ve gelişmeler izleniyor?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, 19 Ekim Pazartesi günü ilk Asya işlemlerinde yükseliyor. Türkiye saatiyle 04.29’daki piyasa güncellemesinde ons fiyatı 4 bin 175 dolar civarında bulunuyor. Ekimde faiz artışı beklentisinin zayıflaması alımları destekliyor.
Ancak yeni haftaya olumlu başlangıç, satış baskısının tamamen sona erdiğini göstermiyor. Fed’in yıl sonuna kadar izleyeceği yol, tahvil getirileri ve Orta Doğu’daki gelişmeler gündemde kalıyor. Yatırımcılar yükselişin bu kez kalıcı olup olmayacağını ve uzmanların beklentilerinin nasıl değiştiğini izliyor.
Piyasalarda, Fed’in 27–28 Ekim toplantısında faizleri değiştirmemesi beklentisi öne çıkıyor. Buna karşılık aralık ayında yeni bir faiz artışı ihtimali gündemde kalıyor. Ekimde olası bir bekleme kararı, para politikasında gevşeme veya faiz indirimine geçiş anlamına gelmiyor.
Toplantı öncesindeki iletişim kısıtlaması da 17 Ekim’de başladı. Türkiye saatiyle 30 Ekim sabahına kadar sürecek bu dönemde yetkililerin para politikasına ilişkin değerlendirmeleri sınırlanıyor. Ekonomik veriler, faiz beklentilerini şekillendirmeyi sürdürecek.
Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD-İran gerilimi, altın açısından iki farklı etki yaratabiliyor. Belirsizlik güvenli liman talebini destekleyebilirken, enerji arzına ilişkin endişeler petrolü yükselterek enflasyon baskısını artırabiliyor. Bu da faizlerin daha uzun süre yüksek kalması riskini canlı tutuyor.
Geçen haftanın son işlemlerinde yükselen petrol ve toparlanan tahvil getirileri, doların zayıflamasından gelen desteği sınırlamıştı. Yeni haftada jeopolitik haberlerin yanı sıra enerji ve tahvil piyasalarının tepkisi de izlenecek.
Teknik görünümde günlük kapanışın 4 bin 185 doların üzerine çıkması, toparlanmanın güçlenmesi açısından ilk işaretlerden biri olarak izleniyor. Ardından 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4 bin 240 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu seviyelerin altında kalınması, yukarı yönlü hareketin gücünü sınırlayabilir.
Aşağıda ise yaklaşık 4 bin 54 dolardaki alt Bollinger bandı destek alanı olarak takip ediliyor. Bunlar gösterge bazlı referans seviyeleri; fiyatın mutlaka bu noktalara ulaşacağı veya burada döneceği anlamına gelmiyor.
Kitco’nun 17 Ekim’de yayımlanan anketine katılan 12 uzmanın dördü yükseliş, ikisi düşüş bekliyor. Altı katılımcı yatay seyir öngörüyor veya net yön tahmini yapmıyor. Yuvarlanmış oranlarla yükseliş beklentisi yüzde 33, düşüş beklentisi yüzde 17, yatay seyir veya belirsizlik yüzde 50 düzeyinde.
10 Ekim’de yayımlanan önceki ankette yükseliş bekleyenlerin payı yüzde 50’ydi. İyimserlik gerilese de son sonuç, uzmanların çoğunluğunun düşüş beklediğini göstermiyor. İki ankette katılımcı sayıları farklı.
Son araştırmanın çevrim içi oylamasında 139 bireysel yatırımcı görüş bildirdi. Katılımcıların 63’ü düşüş, 60’ı yükseliş, 16’sı yatay seyir bekliyor. Yuvarlanmış oranlarla düşüş beklentisi yüzde 45, yükseliş beklentisi yüzde 43, yatay seyir beklentisi yüzde 12 oldu.
Bir önceki oylamada düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 37 düzeyindeydi. Son ankette aşağı yönlü beklenti öne çıksa da yüzde 50’yi aşan çoğunluk bulunmuyor. Farklı katılımcı sayılarıyla yapılan bu oylamalar, bütün yatırımcıları temsil eden bir araştırma niteliği taşımıyor.
UBS’nin 12 Ekim tarihli değerlendirmesi, yükselen ABD reel faizleri ve güçlenen doların kısa vadede baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Banka, ons fiyatının 4 bin dolara yaklaşması riskini korurken, merkez bankalarının alımları ve fon talebini destekleyici unsurlar arasında görüyor.
Dünya Altın Konseyi’nin 15 Ekim’de yayımladığı rapora göre Çin, eylülde rezervlerine 23 ton ekledi. Ülkedeki altın fonlarının fiziki varlıkları da 304 tonla ay sonu rekoruna ulaştı. Bu talep, kısa vadeli yükselişi garanti etmiyor.
Michigan Üniversitesi’nin ekim ayına ilişkin nihai tüketici güveni araştırması, 23 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 17.00’de yayımlanacak. Ön sonuçlarda tüketicilerin bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 4,6’dan yüzde 4,7’ye, uzun vadeli beklentisi ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,5’e çıkmıştı.
Nihai veride bu oranların nasıl şekilleneceği izlenecek. Yüksek enflasyon beklentileri, Fed’in sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiği görüşünü destekleyebilir. Altın fiyatları açısından faiz ve doların vereceği tepki belirleyici olacak.
Türkiye’de gram altın fiyatları, ons fiyatının yanı sıra dolar/TL’deki değişimden de etkileniyor. Bu nedenle uluslararası piyasada dolar cinsinden yapılan bir yön tahmini, gram fiyatı için aynı büyüklükte veya aynı yönde sonuç anlamına gelmiyor. Kur hareketi, ons fiyatındaki değişimi güçlendirebiliyor ya da sınırlayabiliyor.
Kuyumcu ve diğer satış kanallarındaki fiyatlara yerel primler ile alış-satış farkı da yansıyor. Yeni haftada gram fiyatını değerlendirirken küresel faiz görünümüyle birlikte kur ve işlem maliyetleri de önem taşıyor.