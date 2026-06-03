Altın için 2026 tahminleri geriledi: Küresel devlerden dikkat çeken revizyon
Doların güçlenmesi ve Fed'in daha şahin bir politika izleyebileceği beklentisi, küresel finans kuruluşlarının 2026 altın tahminlerini aşağı çekmesine neden oldu. Buna karşın bazı analistler uzun vadede ons altının 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. İşte küresel devlerin altın tahminleri...
Bazı küresel finans kuruluşları ve piyasa analistleri, doların güçlü seyri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi nedeniyle 2026 yılına ilişkin altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Ed Yardeni, Morgan Stanley ve J.P. Morgan gibi kurum ve isimler, altın fiyatlarına yönelik hedeflerini düşürürken, jeopolitik gelişmeler ve doların güçlenmesinin değerli metal üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.
Yılın ilk bölümünde altını spekülatif talep destekledi
Analistlere göre, yılın ilk aylarında altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinde spekülatif talep ve gümüş piyasasındaki güçlü görünüm etkili oldu. Ancak sonraki dönemde Orta Doğu'da artan gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve güçlenen ABD doları altın üzerinde baskı yarattı.
Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin doları desteklediği, bunun da altının cazibesini azalttığı değerlendiriliyor.
Fed beklentileri fiyat hedeflerini değiştirdi
Piyasa uzmanları, Fed'in daha şahin bir tutum benimseme ihtimalinin altın fiyatları açısından önemli bir risk unsuru olduğunu belirtiyor. Daha yüksek faiz oranları ve güçlü doların, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.
Bu nedenle bazı kurumlar, 2026 yılı için altın fiyatı beklentilerini önceki tahminlerine göre aşağı çekti.
Altın madenciliği hisselerine ilgi sürüyor
Altın fiyatlarındaki zayıf görünüme rağmen yatırımcıların altın madenciliği şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. Bu kapsamda öne çıkan yatırım araçlarından biri de VanEck Gold Miners ETF (GDX) olarak gösteriliyor.
Küresel altın madenciliği şirketlerini takip eden fonun en büyük pozisyonları arasında Newmont, Agnico Eagle Mines ve Barrick Mining yer alıyor. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak madencilik ve hammadde sektöründe faaliyet gösteren şirketler bulunurken, Kanada merkezli madencilik şirketlerinin payı da dikkat çekiyor.
Uzmanlar, GDX'nin yatırımcılara altın madenciliği hisselerine likit ve çeşitlendirilmiş erişim imkânı sunduğunu belirtiyor.
Altında yön yeniden yukarı dönebilir
Analistler, jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD dolarının zayıflaması halinde altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini ifade ediyor.
Böyle bir senaryoda altın madenciliği şirketlerinin hisseleri ile GDX gibi borsa yatırım fonlarının da olumlu etkilenebileceği değerlendiriliyor.
Uzun vadede 10 bin dolar beklentisi
Kısa vadede daha temkinli bir görünüm öne çıksa da piyasa stratejisti Ed Yardeni uzun vadeli iyimserliğini koruyor.
Yardeni, ons altının on yılın sonuna kadar 10 bin dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki tahminini sürdürüyor.