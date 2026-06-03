Altın için 2026 tahminleri geriledi: Küresel devlerden dikkat çeken revizyon

Fed beklentileri fiyat hedeflerini değiştirdi

Piyasa uzmanları, Fed'in daha şahin bir tutum benimseme ihtimalinin altın fiyatları açısından önemli bir risk unsuru olduğunu belirtiyor. Daha yüksek faiz oranları ve güçlü doların, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle bazı kurumlar, 2026 yılı için altın fiyatı beklentilerini önceki tahminlerine göre aşağı çekti.