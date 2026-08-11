Altın iki ayın zirvesinde: Şimdi iki kritik sınav var
Altın, zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatmasıyla iki ayın zirvesine çıktı. Ancak petrol kaynaklı enflasyon riski ve yaklaşan ABD verileri, yükselişin kalıcı olup olmayacağına ilişkin yeni bir sınav yaratıyor.
Altın yeniden 4.400 doların üzerine çıktı
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürerek önemli bir eşiği geride bıraktı. Altının ons fiyatı Asya işlemlerinde 4.400 doların üzerine çıkarken 5 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Böylece değerli metal üst üste üçüncü işlem gününde yükseldi. Son altı işlem gününün beşinde alımların öne çıkması, yaklaşık iki aydır baskı altında kalan altında görünümün yeniden değişmeye başladığını gösterdi.
İstihdam verisi Fed hesabını değiştirdi
Altın fiyatları için son hareketin arkasındaki en önemli gelişmelerden biri ABD'den gelen zayıf istihdam verisi oldu. Temmuz ayına ilişkin istihdam rakamlarının iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artırımına gitmesi gerektiği yönündeki beklentileri zayıflattı.
Faiz getirisi bulunmayan altın açısından daha düşük faiz beklentileri destekleyici bir unsur olarak görülüyor. Bu nedenle Fed'e ilişkin beklentilerdeki küçük değişimler bile altın fiyatları üzerinde güçlü hareketler yaratabiliyor.
Faiz artırımı ihtimali tamamen ortadan kalkmadı
Altının önündeki tablo buna rağmen tamamen tek yönlü değil. Piyasalarda Fed'in 2026 yılı bitmeden en az bir kez faiz artırabileceği beklentisi hâlâ korunuyor.
Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin ABD'deki enflasyonu yeniden yukarı çekme ihtimali, Fed'in önündeki hareket alanını daraltabilir. Bu senaryo ABD tahvil getirilerini ve doları destekleyebileceği için altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabilecek başlıca risklerden biri olmaya devam ediyor.
Petrol yükselirken altın neden güçleniyor?
Normal koşullarda petrol fiyatlarındaki sert artış, enflasyon beklentilerini artırarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği düşüncesini güçlendirebilir. Bu durum altın açısından olumsuz kabul ediliyor.
Ancak bu kez petrolün yükseliş nedeni aynı zamanda altına güvenli liman talebini artıran jeopolitik risklerden kaynaklanıyor.
İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik ve bölgedeki deniz taşımacılığının aksaması hem enerji fiyatlarını hem de güvenli liman talebini aynı anda yukarı çekiyor. Bu nedenle altın şu anda birbiriyle ters yönde çalışan iki güçlü etkinin arasında fiyatlanıyor.
Hürmüz gerilimi altını destekliyor
Orta Doğu'daki diplomatik çıkmaz da altın fiyatları üzerindeki jeopolitik desteğin devam etmesine neden oluyor.
İran ile ABD arasındaki müzakere ihtimalinin zayıflaması, Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede tamamen normale döneceği beklentilerini azaltırken bölgedeki risk primini yüksek tutuyor.
Babülmendep Boğazı çevresindeki deniz trafiğinde yaşanan sorunlar da enerji taşımacılığına ilişkin kaygıları artırıyor. Petrolün sert yükselişi bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalardaki enflasyon tartışmasını yeniden güçlendirdi.
Şimdi gözler ABD enflasyonunda
Altın fiyatları açısından sıradaki en önemli sınav ABD'den gelecek enflasyon verileri olacak. Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyatları 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Bir gün sonra ise üretici fiyatları verisi piyasaların karşısına çıkacak.
Enflasyonda beklentilerin üzerinde bir sonuç, Fed'in faiz artırımı ihtimalini yeniden güçlendirebilir. Daha ılımlı rakamlar ise faiz baskısını azaltarak altında son günlerde görülen yükselişin devam etmesine destek sağlayabilir.
Bu nedenle 4.400 doların üzerinde başlayan yeni hareketin kalıcı olup olmayacağı konusunda iki günlük ABD veri takvimi belirleyici olacak.
Altında sıradaki seviyeler neresi?
Teknik görünümde de son yükselişle birlikte önemli seviyeler yeniden gündeme geldi.
Altının ons fiyatının 100 günlük hareketli ortalamanın ve nisan-haziran dönemindeki düşüşün yüzde 50 geri çekilme seviyesinin üzerine çıkması, alıcıların kısa vadede yeniden güç kazandığına işaret ediyor.
Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 4.498 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama ilk önemli bölge olarak öne çıkıyor. Bunun hemen ardından 4.515 dolar seviyesi takip ediliyor.
Alımların daha da güçlenmesi halinde teknik görünümde 4.669 dolar bölgesi bir sonraki önemli alan olarak gündeme gelebilir.
4.400 doların altına dönüşte hangi seviyeler izlenecek?
Yükselişin hız kaybetmesi durumunda ise 4.400 dolar çevresi ilk önemli sınav olacak.
Teknik görünümde 4.406 dolar ve 4.389 dolar seviyeleri yakın destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altında 4.297 dolar, ardından 4.162 dolar gündeme gelebilir.
Dolayısıyla altın fiyatları iki aydan uzun sürenin en güçlü seviyesine ulaşmış olsa da önümüzdeki hareket yalnızca teknik göstergelere bağlı olmayacak.
Fed beklentileri, ABD enflasyonu, petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler altının yeni yönünün belirlenmesinde birlikte rol oynayacak.