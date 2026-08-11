Altın iki ayın zirvesinde: Şimdi iki kritik sınav var

Faiz artırımı ihtimali tamamen ortadan kalkmadı

Altının önündeki tablo buna rağmen tamamen tek yönlü değil. Piyasalarda Fed'in 2026 yılı bitmeden en az bir kez faiz artırabileceği beklentisi hâlâ korunuyor.

Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin ABD'deki enflasyonu yeniden yukarı çekme ihtimali, Fed'in önündeki hareket alanını daraltabilir. Bu senaryo ABD tahvil getirilerini ve doları destekleyebileceği için altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabilecek başlıca risklerden biri olmaya devam ediyor.