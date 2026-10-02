Altın istihdam desteğine tutunamadı: Haftalık kayıp büyüdü

Ancak bu hareket kalıcı olmadı. Günün ilerleyen bölümünde satışların yeniden güçlenmesiyle altın kazançlarını geri verdi ve 4 bin 140 dolar çevresine çekildi.

Tahvil faizleri altının önünü kesti

Altın üzerindeki temel baskı ABD tahvil piyasasından geliyor. ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri perşembe günü 2002’den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktı.

Yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı açısından alternatif maliyetini artırıyor. Doların hafta genelinde güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Altının ons fiyatı günün ilerleyen saatlerinde yüzde 0,9 düşüşle 4 bin 140,06 dolara kadar gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 kayıpla 4 bin 162,30 dolardan kapandı. Haftalık kayıp ise yaklaşık yüzde 3,4’e ulaştı.