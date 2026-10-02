Altın istihdam desteğine tutunamadı: Haftalık kayıp büyüdü
ABD’de eylül istihdamının beklentilerin çok altında kalması altını ilk etapta yükseltti. Ancak doların haftalık güçlenmesi ve yüksek tahvil faizleri kazançları sildi; ons fiyatı 4 bin 140 dolara gerilerken haftalık kayıp yüzde 3,4’e yaklaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, haftanın son işlem gününde sert bir yön değişimi yaşadı. Zayıf ABD istihdam verisiyle yüzde 1’in üzerinde yükselen ons fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde dolar ve tahvil faizlerinin baskısıyla kazançlarını tamamen geri verdi.
İstihdam ilk anda altını yukarı taşıdı
ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi yaklaşık 90 bin kişilik artış yönündeydi. Ağustos ayındaki istihdam artışı da 162 binden 133 bine aşağı yönlü revize edildi.
Beklentilerin belirgin biçimde altında kalan veri, Fed’in ekim toplantısında yeniden faiz artırma ihtimalini zayıflattı. İlk piyasa tepkisinde altının ons fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükseldi.
Ancak bu hareket kalıcı olmadı. Günün ilerleyen bölümünde satışların yeniden güçlenmesiyle altın kazançlarını geri verdi ve 4 bin 140 dolar çevresine çekildi.
Tahvil faizleri altının önünü kesti
Altın üzerindeki temel baskı ABD tahvil piyasasından geliyor. ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri perşembe günü 2002’den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktı.
Yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı açısından alternatif maliyetini artırıyor. Doların hafta genelinde güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
Altının ons fiyatı günün ilerleyen saatlerinde yüzde 0,9 düşüşle 4 bin 140,06 dolara kadar gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 kayıpla 4 bin 162,30 dolardan kapandı. Haftalık kayıp ise yaklaşık yüzde 3,4’e ulaştı.
Faiz artırım ihtimali bir haftada sert geriledi
Zayıf istihdam verisi Fed’e ilişkin beklentileri önemli ölçüde değiştirdi. Piyasalarda ekim ayında faiz artışı ihtimali hafta içinde yaklaşık yüzde 70 seviyesine kadar çıkmışken son fiyatlamalarda yüzde 22 civarına geriledi.
Buna rağmen altının güçlü bir yükseliş başlatamaması, yatırımcıların Fed’in enflasyona karşı sıkı duruşunun tamamen sona erdiğine henüz ikna olmadığını gösteriyor.
Bybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, altının önümüzdeki aylardaki yönünde Fed’in iş gücü piyasasındaki zayıflamaya ne ölçüde tolerans göstereceğinin belirleyici olacağı görüşünde.
Marex analisti Edward Meir ise tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi halinde altında aşağı yönlü baskının sürebileceğine dikkat çekiyor.
Altında 4 bin dolar yeniden gündemde
Altın, şubat sonunda başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından gördüğü seviyelere kıyasla yüzde 20’nin üzerinde gerilemiş durumda.
Çatışmanın enerji fiyatları üzerinden enflasyonu artırabileceği beklentisi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı endişesini güçlendirirken altının geleneksel güvenli liman avantajını sınırladı.
Son enflasyon ve istihdam verileri faiz artışı beklentisini önemli ölçüde azaltmış olsa da yüksek tahvil getirileri kısa vadede altının önündeki en büyük engellerden biri olmayı sürdürüyor.
Bu tablo, gün içinde 4 bin 200 doların üzerine çıkan altının yeniden 4 bin 100 dolar bölgesine çekilmesiyle birlikte 4 bin dolar çevresindeki seviyeleri piyasanın gündeminde tutuyor.
Gümüş ve platin de satıştan kaçamadı
Değerli metallerdeki satış yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 60,36 dolara, platin yüzde 2 gerileyerek 1.692,90 dolara indi.
Paladyum da yüzde 0,5 kayıpla 1.165,75 dolar seviyesine çekildi. Üç değerli metal de haftayı kayıpla tamamlama yönünde ilerledi.