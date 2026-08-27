Altın kendi rekorunu ikiye katlayacak: Ünlü stratejist nasıl olacağını tek tek açıkladı
Altın fiyatları rekor seviyelerden gelen düzeltmenin ardından yeniden yatırımcıların radarına girerken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden State Street'ten ezber bozan bir tahmin geldi. State Street’in altın stratejistinin ortaya koyduğu hesaba göre ons altın kendi rekorunu ikiye katlayacak.
Altın fiyatları rekor seviyelerden gelen düzeltmeye rağmen güçlü görünümünü korurken, State Street Investment Management'dan çok daha uzun vadeli ve çarpıcı bir tahmin geldi.
Altında yıl sonuna doğru 5 bin doların yeniden gündeme gelebileceğini belirten şirketin Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, asıl büyük hareketin bunun çok ötesinde olabileceğini düşünüyor.
Doshi'ye göre artan kamu borçları, mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler ve yatırımcıların satın alma gücünü koruma arayışı altını uzun vadede desteklemeye devam edecek. Stratejist, bu koşullar altında ons altının 10 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağından çok, bunun ne zaman gerçekleşeceğinin konuşulması gerektiğini savunuyor.
5 bin dolar beklenenden erken gelebilir
Ağustosta yaklaşık yüzde 15 değer kazanan altın, 4 bin dolar civarından aldığı destekle yeniden 4 bin 600-4 bin 700 dolar bandına yükseldi. Doshi, bu hareketin altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiğini belirtti.
Doshi, 5 bin-5 bin 250 dolar bandını makul bir hedef olarak değerlendirirken, Fed'in daha güvercin bir politikaya yönelmesi ya da yeni bir makroekonomik şok yaşanması halinde 5 bin doların yılın son çeyreğinde görülebileceğini düşünüyor.
40 trilyon dolarlık borç altını destekliyor
Doshi'nin uzun vadeli beklentisinin merkezinde sürekli büyüyen kamu borçları bulunuyor. ABD'nin federal borcu 40 trilyon doları aşarken benzer mali sorunların İngiltere, Avrupa ve Japonya'da da görülmesi, altının küresel ölçekte güvenli liman olarak önemini artırıyor.
Stratejiste göre yüksek tahvil faizlerinin altın için her koşulda olumsuz olduğu yönündeki geleneksel yaklaşım da değişiyor. Doshi'ye göre tahvil faizlerinin yüksek borç ve enflasyon endişeleri nedeniyle yükselmesi, normalde altın üzerinde baskı yaratması beklenen yüksek faizlere rağmen güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekleyebilir.
10 bin dolar için devasa para akışına gerek olmayabilir
Doshi'ye göre altının 10 bin dolara ulaşması için yatırımcıların portföylerini radikal biçimde değiştirmeleri de gerekmiyor.
Altın fonları halen küresel ETF ve yatırım fonu varlıklarının yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Doshi, altının portföylerdeki payının zaman içinde yüzde 3'e yükselmesinin yaratacağı yatırım talebinin bile ons fiyatını 10 bin dolara taşıyabilecek büyüklükte olabileceğini düşünüyor.
Bu nedenle Doshi, 10 bin dolarlık altın için yaklaşımını oldukça net ortaya koyuyor: Mesele bu seviyenin görülüp görülmeyeceği değil, ne zaman görüleceği.