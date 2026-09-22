100 bin TL yıl başından bu yana ne oldu?





Gram altındaki hareket Türkiye’deki yatırımcı açısından daha somut bir tablo ortaya çıkarıyor. Yıl başında gram altının yaklaşık 5 bin 986 TL olduğu seviye esas alındığında 100 bin TL ile teorik olarak yaklaşık 16,7 gram altın alınabiliyordu. Gram fiyatının 6 bin 830 TL civarında olduğu bugünkü seviyelerde aynı miktardaki altının teorik değeri yaklaşık 114 bin TL’ye ulaşıyor. Böylece yıl içindeki sert yükseliş ve düşüşlere rağmen gram altında yılbaşından bu yana kazanç korunuyor. Alış-satış makası bu hesaba dahil değil.