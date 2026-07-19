Altın piyasasında şaşırtan tablo: Savaş bile yükseliş getirmedi

4 bin 25 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde 4 bin 81, 4 bin 138 ve 4 bin 200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise önce 4 bin dolar, ardından 3 bin 958 dolar destek olarak izlenecek. Bu seviyenin kırılması durumunda kayıpların 3 bin 898 dolara doğru derinleşebileceği belirtiliyor.