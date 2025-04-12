Altın rekorda, talep zirve yaptı: Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte yöntemleri!
ABD-Çin arasında artan gerilim, gümrük tarifeleri, misilleme açıklamaları, piyasalardaki belirsizlik... Dünya, ekonomik anlamda son dönemlerin en zor süreçlerden birinden geçiyor. Artan ticaret gerilimleri nedeniyle piyasalar altüst olurken; yatırımcılar da tercihlerinde değişiklik yapıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, son dönemde güvenli limanlara daha çok sığınıyor. Geçmişten beri en güvenli limanlardan biri olan altına da talep bu dönemde artmış durumda. Ancak, talebin artması sahte altın riskini de beraberinde getiriyor. Peki, sahte altın riskinden korunma yolları neler?
Dünya, son dönemlerin ekonomik anlamda en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyor. ABD-Çin arasında devam eden ticaret gerilimi, piyasaların tepetaklak olmasına neden oldu. Tüm dünyada uzun süre unutulmayacak kara pazartesi yaşandı.
Tüm bu yaşananlar, yatırımcıların tercihlerinde de değişikliğe neden oldu. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler "güvenli liman" arayışında. Geçmişten beri en bilinen güvenli limanlardan biri de altın.
Ancak, altına talebin artması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, sahte altın riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Peki, sahte altın riskinden korunmak için neler yapmalı? Sahte altın nasıl anlaşılır? İşte yöntemler...
Altının rengi önemli
Sahte altın riskinden korunabilmek için uzmanların bazı önerileri var.
Öncelikle, altının rengine dikkat etmek gerekiyor. Gerçek altının kendine has bir parlaklığı ve ışıltısı oluyor. Ancak, sahte altın genellikle daha soluk görünebiliyor.
Gerçek altın aynı zamanda paslanmaz ve solmaz.