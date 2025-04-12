Altın rekorda, talep zirve yaptı: Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte yöntemleri!

Dünya, son dönemlerin ekonomik anlamda en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyor. ABD-Çin arasında devam eden ticaret gerilimi, piyasaların tepetaklak olmasına neden oldu. Tüm dünyada uzun süre unutulmayacak kara pazartesi yaşandı. 1 | 11

Tüm bu yaşananlar, yatırımcıların tercihlerinde de değişikliğe neden oldu. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler "güvenli liman" arayışında. Geçmişten beri en bilinen güvenli limanlardan biri de altın. 2 | 11

Ancak, altına talebin artması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, sahte altın riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Peki, sahte altın riskinden korunmak için neler yapmalı? Sahte altın nasıl anlaşılır? İşte yöntemler... 3 | 11