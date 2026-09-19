Altın ters köşe yaptı: 4 haftalık seri sona eriyor

Altının yükselişini sınırlayabilecek gelişmelerden biri ise dolardaki güçlenme oldu. Dolar yedi haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.