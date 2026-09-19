Altın ters köşe yaptı: 4 haftalık seri sona eriyor
Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin uzun süreli enflasyon baskısına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Spot altın yüzde 1,2 yükselerek ons başına 4.390,11 dolara ulaşırken, değerli metal dört haftanın ardından ilk haftalık kazancına yöneldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ardından yaşanan satış baskısı yerini yükselişe bıraktı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon kaygılarını hafifletmesi ve yatırımcıların daha önce açtıkları kısa pozisyonları hızla kapatması altın fiyatlarını destekledi.
Spot altın, 18 Eylül Cuma günü ABD saatiyle 14.14 itibarıyla yüzde 1,2 artışla ons başına 4.390,11 dolara yükseldi. Gün içinde 11 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan altın, haftalık bazda yüzde 1 değer kazandı.
ABD altın vadeli işlemleri ise günü yüzde 0,6 yükselişle 4.424,90 dolardan tamamladı.
EverBank Dünya Piyasaları Başkanı Chris Gaffney, petrolün genel enflasyonun temel itici güçlerinden biri olduğunu belirterek, petrol fiyatlarındaki gevşemenin enflasyon baskısını azalttığını söyledi.
Gaffney'e göre değerli metal yatırımcıları ABD'de faiz artışı bekledikleri için altında beklenen düşüşten yararlanmak amacıyla kısa pozisyonlarını artırmıştı. Ancak bu pozisyonlar daha sonra hızla kapatıldı.
Brent petrol fiyatları da Suudi Arabistan kaynaklı arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla üst üste üçüncü seansta geriledi. Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesine ilişkin kaygılar ise devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini bir miktar hafifletirken, Orta Doğu'dan kaynaklanabilecek bir arz şoku riski önemli bir endişe unsuru olmayı sürdürüyor.
Altındaki yükseliş, Fed'in faiz artırdığı bir haftada gerçekleşti. Fed, çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı ve önümüzdeki aylarda yeni faiz artışlarının gelebileceğinin sinyalini verdi.
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed'in ekim ayındaki bir sonraki toplantısında yeniden faiz artırma ihtimalini yüzde 55 olarak fiyatlıyor.
Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faizler, faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi baskılayabiliyor.
Altının yükselişini sınırlayabilecek gelişmelerden biri ise dolardaki güçlenme oldu. Dolar yedi haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.
Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarını 31 yılın en yüksek seviyesine yükseltti ve borçlanma maliyetlerini artırmaya devam etmeye hazır olduğu mesajını verdi.
EverBank'tan Chris Gaffney, altın fiyatlarında yatırımcıların izlediği seviyelere ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Gaffney, altının 4.400-4.440 dolar aralığındaki direnç bölgesini test ettiğini, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket için alan açılabileceğini söyledi.
Hindistan'da ise altın talebi hafta boyunca zayıf kaldı. Alıcılar fiyatların düşeceği beklentisiyle alımlarını erteledi.
Çin'de primler güçlü yatırım talebinin desteğiyle yatay seyretti.
Yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 2,3 artarak 66,70 dolara, platin yüzde 2,2 yükselerek 1.812,50 dolara çıktı.
Paladyum da yüzde 1,5 değer kazanarak 1.310,20 dolara ulaştı. Reuters'ın aktardığı verilere göre tüm değerli metaller haftalık kazanca yöneldi.