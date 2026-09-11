Altın TÜFE şokunu tersine çevirdi: İlk satış silindi, alıcılar kontrolü geri aldı
ABD enflasyon verisinin ardından altının ons fiyatı önce 4 bin 292 dolara kadar geriledi, ardından yönünü tamamen değiştirdi. 4 bin 360 doların üzerini gören altın, ilk sert dalgalanma sonrasında 4 bin 350 dolar çevresinde tutunarak dikkatleri Fed'e çevirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TÜFE öncesinde altın 4 bin 335 dolardaydı
ABD'nin ağustos ayı enflasyon verisi açıklanmadan hemen önce altının ons fiyatı yaklaşık 4 bin 335 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Piyasada son günlerde yükselen tahvil faizleri ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi altın üzerindeki baskıyı artırmıştı.
Saat 15.30'da gelen veriler bu nedenle yalnızca enflasyon açısından değil, gelecek haftaki Fed kararı öncesindeki son büyük sınavlardan biri olarak görülüyordu.
İlk tepki sert oldu, 4 bin 300 dolar kırıldı
Verilerin açıklanmasıyla birlikte altındaki ilk hareket aşağı yönlü gerçekleşti. Ons fiyatı dakikalar içinde 4 bin 292 dolara kadar çekildi ve psikolojik açıdan önemli görülen 4 bin 300 dolar seviyesinin altına indi.
Böylece veri öncesindeki 4 bin 335 dolar seviyesine göre yaklaşık 43 dolarlık ve yüzde 1'e yaklaşan bir kayıp oluştu. Ancak satış dalgasının ömrü oldukça kısa sürdü.
Altın 68 dolardan fazla geri döndü
4 bin 292 dolardaki dip seviyeden sonra alıcılar hızla piyasaya döndü. Altının ons fiyatı yalnızca kayıplarını geri almakla kalmadı, 4 bin 360 dolar seviyesinin de üzerine çıktı.
Dipten zirveye hareket 68 doları aşarken fiyat yaklaşık yüzde 1,6'lık bir toparlanma gösterdi. Böylece altın veri öncesindeki 4 bin 335 dolar seviyesini de geride bıraktı.
İlk dalgalanmanın ardından fiyatın 4 bin 350 dolar çevresinde tutunması ise hareketin yalnızca birkaç dolarlık teknik bir tepki olmadığını gösteren en dikkat çekici gelişme oldu.
Piyasa TÜFE'yi neden iki farklı şekilde okudu?
ABD'de yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 3,4 ile beklentiye paralel gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerileyerek fiyat baskılarında uzun vadeli yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.
Buna karşılık aylık çekirdek TÜFE yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi. Altının ilk anda düşmesinde özellikle bu rakam etkili oldu.
Ancak yıllık çekirdek enflasyondaki gerileme ve manşet verinin beklentiyi aşmaması, ilk satışların ardından piyasanın daha dengeli bir fiyatlamaya geçmesine zemin hazırladı.
4 bin 350 dolar şimdi daha önemli
Altının veri sonrasında 4 bin 360 doların üzerini gördükten sonra yaklaşık 4 bin 350 dolar çevresinde kalması kısa vadeli fiyatlamayı değiştirdi.
Veri öncesindeki 4 bin 335 dolar seviyesi artık ilk önemli referanslardan biri haline geldi. Altının bu bölgenin üzerinde kalması, TÜFE sonrasındaki ilk satışın tamamen geri alınmış olduğu anlamına geliyor.
Aşağıda ise 4 bin 300-4 bin 292 dolar bölgesi gün içindeki en önemli savunma alanı olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 360 doların yeniden aşılması halinde gözler 4 bin 400 dolar çevresine dönebilir.
Fed'in işi kolaylaşmadı
TÜFE raporu Fed açısından net bir “enflasyon sorunu bitti” mesajı vermedi. Yıllık çekirdek enflasyondaki düşüş olumlu görünürken aylık çekirdek artışın beklentiyi aşması fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.
Fed'in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde piyasalar bu nedenle yalnızca manşet enflasyona değil, çekirdek fiyatların aylık seyrine ve enerji maliyetlerinin önümüzdeki aylarda enflasyona nasıl yansıyacağına odaklanacak.
Altın açısından da asıl mücadele burada bulunuyor. Daha yüksek faiz beklentileri altının önünde baskı yaratırken, enflasyon ve jeopolitik risklerden korunma talebi fiyatı diğer yönden destekliyor.
Petrol altın için hem destek hem risk
Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının son dönemde sert yükselmesi altın piyasasında alışılmışın dışında çift yönlü bir etki oluşturuyor.
Jeopolitik belirsizliğin büyümesi güvenli liman talebini artırabilir. Ancak petrol fiyatlarının yüksek kalması ABD enflasyonunu yeniden hızlandırırsa Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeniden artırması gündeme gelebilir.
Bu ikinci senaryo ABD tahvil faizlerini destekleyebileceği için altın üzerinde baskı oluşturabilir. Dolayısıyla petrolün yükselmesi artık altın açısından otomatik olarak olumlu bir gelişme anlamına gelmiyor.
Altının önündeki asıl sınav tahvil faizleri
Son haftalarda altın üzerindeki en büyük baskılardan biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. Veri öncesinde 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5 sınırına yaklaşmıştı.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için tahvil getirilerindeki yükseliş yatırımcı açısından alternatif maliyeti artırıyor. Buna karşın ons altının TÜFE sonrasında 4 bin 292 dolardan güçlü biçimde dönmesi, yüksek faiz baskısına rağmen alıcıların hâlâ piyasada bulunduğunu gösteriyor.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde altının yönünü yalnızca Fed kararı değil, tahvil faizlerinin Fed kararına vereceği tepki de belirleyecek.
Şimdi altında üç fiyat bölgesi öne çıkıyor
TÜFE sonrası yaşanan hareket kısa vadeli haritayı daha belirgin hale getirdi. 4 bin 350 dolar çevresi ilk denge noktası olarak öne çıkarken, veri öncesindeki 4 bin 335 dolar ikinci önemli referans haline geldi.
Bu seviyelerin altında yeniden 4 bin 300 ve gün içindeki 4 bin 292 dolar dip seviyesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise 4 bin 360 dolar ilk engel konumunda. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması halinde 4 bin 400 dolar yeniden piyasanın radarına girebilir.
Türkiye'deki yatırımcı açısından ise gram altının hareketinde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL'nin seyri belirleyici olmaya devam edecek. Altındaki sert gün içi hareketler gram fiyatında da oynaklığın artmasına neden olabilir.