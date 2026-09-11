Altın TÜFE şokunu tersine çevirdi: İlk satış silindi, alıcılar kontrolü geri aldı

Altın 68 dolardan fazla geri döndü





4 bin 292 dolardaki dip seviyeden sonra alıcılar hızla piyasaya döndü. Altının ons fiyatı yalnızca kayıplarını geri almakla kalmadı, 4 bin 360 dolar seviyesinin de üzerine çıktı.

Dipten zirveye hareket 68 doları aşarken fiyat yaklaşık yüzde 1,6'lık bir toparlanma gösterdi. Böylece altın veri öncesindeki 4 bin 335 dolar seviyesini de geride bıraktı.

İlk dalgalanmanın ardından fiyatın 4 bin 350 dolar çevresinde tutunması ise hareketin yalnızca birkaç dolarlık teknik bir tepki olmadığını gösteren en dikkat çekici gelişme oldu.