Altın ve gümüş daha da artacak mı, yükselecek mi? Gram altın ve gümüş düşer mi?
Altın ve gümüş durdurulamıyor. her iki yatırım aracı da bugün tarihi rekor gördü. Yatırımcılar iyice iştahlanırken buradan alım yapacaklar uzmanların görüşlerini merak ediyor. İşte "Altın ve gümüş daha da artacak mı" sorusunun yanıtı...
Ons altın bugün yüzde 2 yükselip 5 bin 97'ye sıçradı. Gümüş ise 109 dolara yükseldi. Gram altın 7 bin lirayı aşarken gram gümüş ise 153 liradan işlem görüyor. Artış hız kesmezken kısa ve uzun vadede yönün ne olacağı merak ediliyor.
Altın ve gümüş daha da artacak mı?
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk katıldığı bir yayında altın ve gümüş piyasalarındaki rekor artışları değerlendirdi.
Mehmet Ali Yıldırımtürk göre hem altın hem de gümüş için yükseliş beklentisi devam ediyor. Ancak bu yükseliş süreci zaman zaman düzeltmelerle (kısa süreli düşüşlerle) karşılaşabilir.
Yıldırımtürk ons altının 5.000 dolar seviyelerinin üzerine geçmesi durumunda 5.300 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.
Gümüş ve altında çok hızlı bir yükseliş yaşandığı için kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. Örneğin, ons bazında 4.900 dolara, gram bazında ise 6.950 TL'ye kadar gerilemeler yaşanabilir.