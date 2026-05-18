Altın ve gümüş fiyatlarında sert dalga! Bankalardan ezber bozan yeni tahminler geldi

Gemitğimiz hafta ons altın yüzde 3,8 ve gümüş ise yüzde 5,5 değer kaybederken gümüş, hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği nedeniyle satış baskısından en fazla etkilenen emtia oldu.

Dolar endeksindeki güçlenme ve sanayi talebine yönelik zayıflama beklentileri da gümüşün ons fiyatını baskıladı.

Değerli metaller bu haftaya ise sınırlı toparlanma ile başladı. Gram altın fiyatı 6 bin 657 TL'ye, gümüşün gram fiyatı da 111,41 TL'ye yükseldi.