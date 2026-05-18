Altın ve gümüş fiyatlarında sert dalga! Bankalardan ezber bozan yeni tahminler geldi
Altın fiyatları ve gümüş fiyatları küresel piyasalarda sert dalgalanırken dev bankalar peş peşe yeni tahminlerini açıkladı. JPMorgan, Goldman Sachs, UBS ve Deutsche Bank'ın raporlarına göre değerli metallerde yükseliş senaryosu güçleniyor. Öte yandan petrol fiyatları, Fed faiz beklentileri ve ABD-İran gerilimi piyasaları sarsarken yatırımcılar 'altın ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor.
Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma devam ederken, yatırımcılar ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki sert hareketler ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin gölgesinde Çin'den ve ABD'den gelecek ekonomik verilere odaklandı.
Analistlere göre pek çok ülkede enflasyonun yükselişe geçmesi faiz indirimlerinin gecikebileceği beklentisini güçlendirirken, dolar ve tahvil faizlerinde artışa neden oldu. Bu durum altın fiyatlarını baskılarken,Hindistan'ın gümüş ithalatına yönelik kısıtlamaları da gümüşte oynaklığı artırdı.
Gemitğimiz hafta ons altın yüzde 3,8 ve gümüş ise yüzde 5,5 değer kaybederken gümüş, hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği nedeniyle satış baskısından en fazla etkilenen emtia oldu.
Dolar endeksindeki güçlenme ve sanayi talebine yönelik zayıflama beklentileri da gümüşün ons fiyatını baskıladı.
Değerli metaller bu haftaya ise sınırlı toparlanma ile başladı. Gram altın fiyatı 6 bin 657 TL'ye, gümüşün gram fiyatı da 111,41 TL'ye yükseldi.
Altın ve gümüşte fırtına devam ederken bankacılık devleri de altın ve gümüşte tahminleri revize etti.
Dev bankalar, kısa vadeli baskılara rağmen altın fiyatlarında yılın ikinci yarısı ve yıl sonu için yükseliş beklentisini korudu.
Altın ne kadar olacak?
JPMorgan yakın vadede talebin zayıf kalabileceğini belirterek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü. Ancak banka yıl sonuna doğru küresel talebin yeniden güç kazanacağı beklentisiyle ons altının 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Goldman Sachs ise merkez bankalarının altın alımlarını artırmaya devam edeceğini ve bunun fiyatları destekleyeceğini belirterek altının yıl sonunda 5 bin 400 dolar seviyesine yükselebileceğini belirtti.
Deutsche Bank altın fiyatlarında 2026 yılı için ortalama 5 bin 500 dolar öngörürken, Societe Generale yıl sonunda altının 6 bin dolara çıkabileceğini değerlendirdi.
Altın fiyatlarında kısa vadede Macquarie Group 4 bin 323 dolar, Morgan Stanley 4 bin 600 dolar ve HSBC ise 4 bin 587 dolar ile daha temkinli tahminlerde bulundu.
UBS Group, altının ons başına 5 bin 600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşmasını beklediği aktarıldı.
HSBC ise gümüş fiyatına ilişkin 2026 ve 2027 yılları için tahminlerini yükselterek, orta vadede değerli metalde sınırlı bir yükseliş beklediğini belirtti.
HSBC, gümüşün fiyatının 2026'da ons başına ortalama 75 dolar, 2027'de ise 68 dolar olacağını öngördü. Bankanın önceki tahminleri ise sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolardı.
JPMorgan gümüşün esas olarak madencilik yan ürünü olması nedeniyle arzın kısıtlı olduğunu belirterek 81 dolar hedefliyor.