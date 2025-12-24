Altın ve gümüşte 2025 senaryosu: Yabancı bankalardan rekor tahminler geldi

En düşük altın öngörüsü 4 bin 400 ile Commerzbank'tan gelirken, en yüksek tahmin ise 6 bin dolar ile Yardeni Research’ten geldi. Öngörülerin dağılımına bakıldığında en fazla tekrar eden tahmin 5 bin dolar olarak öne çıktı. BofA, Societe Generale, ANZ ve HSBC de 2026 sonunda altın fiyatının 5 bin dolar seviyesinde olacağını öngördü.