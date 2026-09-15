Altın ve gümüşte kritik seviyeler ne?

Analize göre bu ayrışma, altın ve gümüşün daha sert kayıplardan korunmasına yardımcı oluyor. İki metalin fiyatı çoğunlukla dolarla ters yönde hareket ettiği için ABD para birimindeki zayıflık, yükselen tahvil getirilerinin olumsuz etkisini kısmen dengeliyor.