Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti

Buna karşın banka, kısa vadede zayıf ETF talebi, yüksek reel getiriler ve yatırımcı iştahındaki zayıflamanın bu olumlu unsurların önüne geçtiğini ifade etti. Bu nedenle gümüşün makroekonomik gelişmeler kaynaklı düzeltmelere karşı daha hassas hale geldiği değerlendirildi.