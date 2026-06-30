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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti

Singapur merkezli OCBC, yüksek reel getiriler, güçlü ABD doları ve zayıflayan yatırımcı talebinin baskısıyla altın ve gümüş için 2026 sonu tahminlerini aşağı çekti. Banka, kısa vadede değerli metaller için daha zorlu bir görünüm oluştuğunu belirtirken, uzun vadeli olumlu beklentisini korudu. Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyallerin ise altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Damla Kaya
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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 1

Singapur merkezli banka OCBC, yüksek reel getiriler, güçlenen ABD doları ve zayıflayan yatırımcı talebinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek altın ve gümüş için 2026 sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 2

Banka, kısa vadede daha zorlu bir makroekonomik görünümün öne çıktığını belirtirken, altın ve gümüşe ilişkin uzun vadeli olumlu beklentisini ise korudu.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 3

OCBC, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 100 dolardan 4 bin 360 dolara indirdi. Banka, gümüş fiyatı tahminini de ons başına 89,50 dolardan 67 dolara düşürdü. Banka, söz konusu revizyonun değerli metallerde yükseliş beklentisinde yapısal bir değişime işaret etmediğini, daha çok kısa vadede zorlaşan piyasa koşullarını yansıttığını bildirdi.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 4

OCBC'ye göre tahminlerdeki değişiklikte reel faizlerdeki sert yeniden fiyatlama, ABD dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentilerde daha şahin bir görünümün öne çıkması etkili oldu. Bu gelişmelerin, getiri sağlamayan varlıklar arasında yer alan altının cazibesini azalttığı belirtildi.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 5

Altında kademeli yükseliş beklentisi korunuyor

Banka, altının Eylül 2026 itibarıyla ortalama ons başına 4 bin 180 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. OCBC'ye göre altın fiyatının daha sonra kademeli olarak yükselerek Eylül 2027'de 4 bin 820 dolara ulaşması öngörülüyor. Gümüş tarafında ise fiyatın aynı dönemde ons başına 64 dolardan 74 dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 6

Altın fiyatları salı günü son kayıplarını artırdı. Spot altın yüzde 0,7 gerilerken, altın vadeli işlemleri yüzde 1 düştü. Gümüş yüzde 1,4, platin ise yüzde 1 değer kaybetti.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 7

Orta vadede destekleyici unsurlar sürüyor

Tahminlerdeki aşağı yönlü revizyona rağmen OCBC, altın için orta vadeli görünümün desteklenmeye devam ettiğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, jeopolitik belirsizlikler, mali kaygılar ve portföy koruma talebinin altın fiyatları için önemli destek unsurları olduğunu bildirdi.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 8

Ancak OCBC, bu yapısal faktörlerin kısa vadede yüksek reel getiriler ve borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerdeki yavaşlamadan kaynaklanan baskıyı dengelemekte yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 9

Altın için 2013 benzetmesi

OCBC, piyasaların ABD faiz patikasını yukarı yönlü yeniden fiyatlamayı sürdürdüğü dönemde altının kırılgan kalmaya devam ettiğini vurguladı.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 10

Banka, mevcut görünümü 2013 yılında yaşanan "taper tantrum" dönemine benzetti. Söz konusu dönemde yükselen reel getiriler, Fed henüz fiilen faiz artırımlarına başlamadan önce külçe altında sert bir düzeltmeye neden olmuştu.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 11

Gümüşte sanayi talebi destek sağlıyor

Gümüş için uzun vadeli görünümün de olumlu kalmaya devam ettiği belirtildi. OCBC, devam eden yapısal arz açıkları ile güneş enerjisi, elektrifikasyon ve elektronik sektörlerine bağlı sanayi talebinin gümüşü desteklediğini kaydetti.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 12

Buna karşın banka, kısa vadede zayıf ETF talebi, yüksek reel getiriler ve yatırımcı iştahındaki zayıflamanın bu olumlu unsurların önüne geçtiğini ifade etti. Bu nedenle gümüşün makroekonomik gelişmeler kaynaklı düzeltmelere karşı daha hassas hale geldiği değerlendirildi.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 13

Fed'in mesajları belirleyici olacak

OCBC, önümüzdeki dönemde ABD'de enflasyonun yavaşlaması, iş gücü piyasası verilerinin zayıflaması veya Fed'den daha güvercin bir sinyal gelmesi halinde altın ve gümüş için görünümün iyileşebileceğini belirtti.

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Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti - Resim: 14

Buna karşılık, güçlü ekonomik verilerin ve kalıcı enflasyonun reel getirileri yüksek tutabileceği, bunun da altın ve gümüş fiyatlarında kalıcı toparlanmayı geciktirebileceği kaydedildi.

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