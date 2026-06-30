Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Değerli metallerde beklentiler değişti
Singapur merkezli OCBC, yüksek reel getiriler, güçlü ABD doları ve zayıflayan yatırımcı talebinin baskısıyla altın ve gümüş için 2026 sonu tahminlerini aşağı çekti. Banka, kısa vadede değerli metaller için daha zorlu bir görünüm oluştuğunu belirtirken, uzun vadeli olumlu beklentisini korudu. Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyallerin ise altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Singapur merkezli banka OCBC, yüksek reel getiriler, güçlenen ABD doları ve zayıflayan yatırımcı talebinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek altın ve gümüş için 2026 sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Banka, kısa vadede daha zorlu bir makroekonomik görünümün öne çıktığını belirtirken, altın ve gümüşe ilişkin uzun vadeli olumlu beklentisini ise korudu.
OCBC, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 100 dolardan 4 bin 360 dolara indirdi. Banka, gümüş fiyatı tahminini de ons başına 89,50 dolardan 67 dolara düşürdü. Banka, söz konusu revizyonun değerli metallerde yükseliş beklentisinde yapısal bir değişime işaret etmediğini, daha çok kısa vadede zorlaşan piyasa koşullarını yansıttığını bildirdi.
OCBC'ye göre tahminlerdeki değişiklikte reel faizlerdeki sert yeniden fiyatlama, ABD dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentilerde daha şahin bir görünümün öne çıkması etkili oldu. Bu gelişmelerin, getiri sağlamayan varlıklar arasında yer alan altının cazibesini azalttığı belirtildi.
Altında kademeli yükseliş beklentisi korunuyor
Banka, altının Eylül 2026 itibarıyla ortalama ons başına 4 bin 180 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. OCBC'ye göre altın fiyatının daha sonra kademeli olarak yükselerek Eylül 2027'de 4 bin 820 dolara ulaşması öngörülüyor. Gümüş tarafında ise fiyatın aynı dönemde ons başına 64 dolardan 74 dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
Altın fiyatları salı günü son kayıplarını artırdı. Spot altın yüzde 0,7 gerilerken, altın vadeli işlemleri yüzde 1 düştü. Gümüş yüzde 1,4, platin ise yüzde 1 değer kaybetti.
Orta vadede destekleyici unsurlar sürüyor
Tahminlerdeki aşağı yönlü revizyona rağmen OCBC, altın için orta vadeli görünümün desteklenmeye devam ettiğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, jeopolitik belirsizlikler, mali kaygılar ve portföy koruma talebinin altın fiyatları için önemli destek unsurları olduğunu bildirdi.
Ancak OCBC, bu yapısal faktörlerin kısa vadede yüksek reel getiriler ve borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerdeki yavaşlamadan kaynaklanan baskıyı dengelemekte yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.
Altın için 2013 benzetmesi
OCBC, piyasaların ABD faiz patikasını yukarı yönlü yeniden fiyatlamayı sürdürdüğü dönemde altının kırılgan kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Banka, mevcut görünümü 2013 yılında yaşanan "taper tantrum" dönemine benzetti. Söz konusu dönemde yükselen reel getiriler, Fed henüz fiilen faiz artırımlarına başlamadan önce külçe altında sert bir düzeltmeye neden olmuştu.
Gümüşte sanayi talebi destek sağlıyor
Gümüş için uzun vadeli görünümün de olumlu kalmaya devam ettiği belirtildi. OCBC, devam eden yapısal arz açıkları ile güneş enerjisi, elektrifikasyon ve elektronik sektörlerine bağlı sanayi talebinin gümüşü desteklediğini kaydetti.
Buna karşın banka, kısa vadede zayıf ETF talebi, yüksek reel getiriler ve yatırımcı iştahındaki zayıflamanın bu olumlu unsurların önüne geçtiğini ifade etti. Bu nedenle gümüşün makroekonomik gelişmeler kaynaklı düzeltmelere karşı daha hassas hale geldiği değerlendirildi.
Fed'in mesajları belirleyici olacak
OCBC, önümüzdeki dönemde ABD'de enflasyonun yavaşlaması, iş gücü piyasası verilerinin zayıflaması veya Fed'den daha güvercin bir sinyal gelmesi halinde altın ve gümüş için görünümün iyileşebileceğini belirtti.
Buna karşılık, güçlü ekonomik verilerin ve kalıcı enflasyonun reel getirileri yüksek tutabileceği, bunun da altın ve gümüş fiyatlarında kalıcı toparlanmayı geciktirebileceği kaydedildi.