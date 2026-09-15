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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor

Küresel piyasalarda altın, tahvil ve hisse senetlerini etkileyen satış dalgası, nakde yönelen yatırımcıların dolara ilgisini artırıyor. Bloomberg'in analizine göre, dolar lehine pozisyonlar mayıs sonundan bu yana güçlense de bu eğilimin devamı için hâlâ alan bulunuyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 1

Küresel piyasalarda tahvilden altına uzanan satış dalgası, yatırımcıların nakde yönelmesiyle dolara destek sağlıyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 2

Bloomberg'in analizine göre, hisse senedi ve kredi piyasalarını da etkileyen eş zamanlı kayıplar karşısında ABD para biriminin güçlü seyrini koruması bekleniyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 3

Dolar pozisyonlarında artış için alan var

Nakde yönelik talebin güçlendiği bu ortamda, yatırımcıların dolar pozisyonları da değişiyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 4

Analizde, mayıs sonundan bu yana net pozisyonlanmanın kademeli olarak dolar lehine pozitife döndüğü belirtiliyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 5

Buna rağmen, doların değer kazanacağı beklentisiyle alınan pozisyonların daha da artabileceği değerlendiriliyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 6

Faiz farkı doların cazibesini artırıyor

Doları destekleyen bir diğer unsur ise mevduat faizlerindeki avantajı. Bloomberg'e göre ABD para birimi, Avustralya doları ve Norveç kronu dışındaki tüm G-10 para birimlerine kıyasla daha yüksek mevduat faizi sunuyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 7

Bu avantajın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki kararıyla güçlenebileceğine dikkat çekiliyor.

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Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor - Resim: 8

Fed'in piyasa beklentilerine paralel olarak faiz artırması halinde, mevduat faizleri arasındaki farkın dolar lehine daha da açılacağı öngörülüyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ