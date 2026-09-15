Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor
Küresel piyasalarda altın, tahvil ve hisse senetlerini etkileyen satış dalgası, nakde yönelen yatırımcıların dolara ilgisini artırıyor. Bloomberg'in analizine göre, dolar lehine pozisyonlar mayıs sonundan bu yana güçlense de bu eğilimin devamı için hâlâ alan bulunuyor.
Küresel piyasalarda tahvilden altına uzanan satış dalgası, yatırımcıların nakde yönelmesiyle dolara destek sağlıyor.
Bloomberg'in analizine göre, hisse senedi ve kredi piyasalarını da etkileyen eş zamanlı kayıplar karşısında ABD para biriminin güçlü seyrini koruması bekleniyor.
Dolar pozisyonlarında artış için alan var
Nakde yönelik talebin güçlendiği bu ortamda, yatırımcıların dolar pozisyonları da değişiyor.
Analizde, mayıs sonundan bu yana net pozisyonlanmanın kademeli olarak dolar lehine pozitife döndüğü belirtiliyor.
Buna rağmen, doların değer kazanacağı beklentisiyle alınan pozisyonların daha da artabileceği değerlendiriliyor.
Faiz farkı doların cazibesini artırıyor
Doları destekleyen bir diğer unsur ise mevduat faizlerindeki avantajı. Bloomberg'e göre ABD para birimi, Avustralya doları ve Norveç kronu dışındaki tüm G-10 para birimlerine kıyasla daha yüksek mevduat faizi sunuyor.
Bu avantajın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki kararıyla güçlenebileceğine dikkat çekiliyor.
Fed'in piyasa beklentilerine paralel olarak faiz artırması halinde, mevduat faizleri arasındaki farkın dolar lehine daha da açılacağı öngörülüyor.