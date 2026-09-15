Altın ve hisselerde satış dalgası: Dolar güç topluyor

Faiz farkı doların cazibesini artırıyor

Doları destekleyen bir diğer unsur ise mevduat faizlerindeki avantajı. Bloomberg'e göre ABD para birimi, Avustralya doları ve Norveç kronu dışındaki tüm G-10 para birimlerine kıyasla daha yüksek mevduat faizi sunuyor.