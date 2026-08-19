Altın yarışında sürpriz ülke: Üretimde ABD’yi geride bıraktı

Dünyanın en büyük altın üreticileri arasındaki yarışta çarpıcı bir değişim yaşandı. Üretimini bir yılda yüzde 23'ten fazla artıran Gana, 185 tonla ABD'yi geride bırakarak dünya sıralamasında altıncılığa yükseldi. Ancak bu sıçramanın arkasında dev madenler değil küçük üreticiler var.