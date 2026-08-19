Altın yarışında sürpriz ülke: Üretimde ABD’yi geride bıraktı
Dünya altın üretiminde yıllardır üst sıralarda yer alan ABD, 2025’te beklenmedik bir rakibinin gerisine düştü. Üretimini bir yılda yüzde 23 artırarak 185 tona çıkaran bu ülkenin yükselişinde ise büyük maden şirketlerinden çok küçük üreticilerin gücü başrol oynadı.
Dünyanın en büyük altın üreticileri arasındaki yarışta çarpıcı bir değişim yaşandı. Üretimini bir yılda yüzde 23'ten fazla artıran Gana, 185 tonla ABD'yi geride bırakarak dünya sıralamasında altıncılığa yükseldi. Ancak bu sıçramanın arkasında dev madenler değil küçük üreticiler var.
Üretim bir yılda yüzde 23,41 arttı
Küresel altın üretiminde küçük üreticiler dengeyi değiştirdi. 2025 yılında 5,94 milyon onsluk 185 ton altın üren Gana dünyanın en büyük altın üreticileri arasında altıncı sıraya yükseldi. Gana Maden Odası verilerine göre ülkenin üretimi bir yılda yüzde 23,41 artarken bu artışla birlikte Gana, 157 ton üretim yapan ABD'yi solladı.
Sıçramayı küçük madenciler getirdi
Gana'nın yükselişini bu kadar çarpıcı kılan ise üretimin kaynağı oldu. Ülkede küçük ölçekli madencilik, toplam altın üretiminin yüzde 52,4'ünü karşılayarak ilk kez büyük ölçekli maden işletmelerini geride bıraktı.
Büyük ölçekli işletmelerin üretimi ise yaklaşık yüzde 3 düşerek 2,92 milyon onstan 2,83 milyon onsa geriledi. Küçük üreticilerdeki yükselişte sektöre yönelik düzenlemeler, altın ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik adımlar ve 2025'te kurulan Gana Altın Kurulu da etkili oldu.
2026'da daha fazlasını bekliyor
Gana'nın altın üretiminde artışın devam etmesi beklenirken Gana Maden Odası, bu yıl için de 6,1 milyon ile 6,7 milyon ons arası üretim öngörüyor.
Listenin zirvesinde 385 tonla Çin bulunurken onu 345 tonla Rusya ve 293 tonla Avustralya izledi. Kanada 213 tonla dördüncü, Peru ise 209 tonla beşinci sırada yer aldı.
Dünyanın en büyük 10 altın üreticisi ise şöyle:
1. Çin - 385 ton
2. Rusya - 345 ton
3. Avustralya - 293 ton
4. Kanada - 213 ton
5. Peru - 209 ton
6. Gana - 185 ton
7. ABD - 157 ton
8. Özbekistan - 125 ton
9. Meksika - 114 ton
10. Endonezya - 104 ton