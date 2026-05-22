Altın yatay seyrediyor, gümüş yükselişe geçti
Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyrini korurken, gümüşte yükseliş dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’na ilişkin jeopolitik risklerin azalması, petrol fiyatlarını geri çekerken yatırımcıların odağı yeniden faizler, dolar ve güvenli liman talebine çevrildi.
Kitco’nun yayımladığı son kıymetli metaller raporuna göre spot altın fiyatları sınırlı gerilerken, spot gümüş yükselişini sürdürdü. ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller ve petrol fiyatlarındaki düşüş piyasalardaki tansiyonu azaltırken, yatırımcılar ABD ekonomisinden gelen karmaşık verileri fiyatlamaya başladı.
Spot altın fiyatı ons başına 4.542 dolar seviyesinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 0,04 düşüş yaşayan altın, güçlü dolar endeksine rağmen büyük kayıp vermedi.
Spot gümüş fiyatı ise ons başına 76,65 dolar seviyesine yükseldi. Gümüşte günlük yükseliş yüzde 1’in üzerine çıktı.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme dikkat çekti. Brent petrol gün içinde 109 dolara yaklaşmasının ardından 103 doların altına geriledi.
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin anlaşmaya yaklaşabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki jeopolitik risk algısını düşürdü. Bu durum altının güvenli liman talebini sınırladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın “uluslararası ve ücretsiz geçiş koridoru olarak kalması gerektiğini” söylemesi dikkat çekti. Ancak İran’ın uranyum stoku ve olası geçiş ücreti tartışmaları risk başlığı olmaya devam ediyor.
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 209 bine geriledi. Buna karşın Philadelphia Fed imalat endeksi sert düşüş gösterdi. Nisan ayında konut başlangıçları yüzde 2,8 geriledi. Öte yandan inşaat izinlerinde yüzde 5,8 artış yaşandı.
ABD imalat PMI verisi 55,3 seviyesine yükseldi. Hizmet PMI ise 50,9’a gerileyerek ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verdi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş Wall Street endekslerini destekledi. Dow Jones yüzde 0,6 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq da günü artıda tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,6 seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını azaltabileceği beklentisi tahvil piyasasını destekledi.
ABD dolar endeksi küresel piyasalarda güçlü görünümünü sürdürdü. Doların güçlü seyri altın fiyatlarının yükselişini sınırlayan en önemli faktörlerden biri oldu.
Teknik analizlere göre altın için 4.550-4.600 dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4.660 ve 4.680 dolar hedefleri gündeme gelebilir.
Analistler, aşağı yönlü hareketlerde 4.489 dolar seviyesinin önemli destek noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği ifade ediliyor.
Gümüşte 77-78 dolar bandının aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, güçlü alımların devam etmesi halinde 85 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.
Jeopolitik risklerin kısa vadede azalmasıyla birlikte yatırımcıların yeniden; faiz politikalarına, enflasyon verilerine, merkez bankası açıklamalarına odaklandığı belirtiliyor. Analistler, özellikle Fed’in faiz politikası ve dolar hareketlerinin önümüzdeki dönemde altın ve gümüş fiyatlarında belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.