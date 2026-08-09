Altın yatırımcısı geri döndü: Milyonlarca dolarlık pozisyon açıldı
Ocak ayındaki zirveden yüzde 25 gerileyen altında yatırımcıların beklentisi yeniden değişmeye başladı. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve Çin'deki güçlü alımların ardından, altının yükseleceğine yönelik milyonlarca dolarlık işlemler dikkat çekti. Piyasadaki son hareketlilik, "altında rekora giden yeni bir yükseliş mi başlıyor" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.
Altın, ocak ayında gördüğü zirvenin yüzde 25 altında işlem görmesine rağmen yatırımcıların yükseliş beklentisi yeniden güçlendi. İki aydır sakin seyreden piyasada, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından altına yönelik alımlar hızlandı.
180 milyon dolarlık bahis
Bu değişimin en dikkat çekici işaretlerinden biri opsiyon piyasasında görüldü. Altın fiyatlarını takip eden SPDR Gold Shares (GLD) fonunda, altının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Düşüş bekleyen yatırımcıların pozisyonları ise yaklaşık 25 milyon dolarda kaldı.
Altın madenciliği şirketlerini takip eden GDX fonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yükseliş beklentisiyle 80 milyon doların üzerinde işlem yapılırken, düşüş yönündeki işlemler 9 milyon doların biraz üzerinde kaldı.
Altına ilgi yeniden arttı
İşlem hacimlerindeki artış da yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini gösterdi. GLD'deki opsiyon işlemleri son 30 günlük ortalamanın iki katına çıkarken, GDX'teki hacim normal seviyelerin dört katına yaklaştı.
Altın açısından yılın ilk yarısı oldukça farklı geçmiş, tahvil faizlerinin ve doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılarken, teknoloji hisselerindeki hızlı yükseliş yatırımcıların bu alana kaymasına neden olmuştu. Ancak son günlerde tablo değişmeye başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7 seviyesine çıktıktan sonra yükselişine ara verirken dolar da haziran ortasından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.
ABD'den gelen veri altını hareketlendirdi
Altına son destek ABD istihdam piyasasından geldi. Temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde 23 bin kişi azalması, ABD ekonomisinin yavaşladığına ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Zayıf istihdam verisi, Fed'in faizleri yüksek tutma konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini artırdı. Faizlerin ve doların gerilemesi ihtimali de yatırımcıların yeniden altına yönelmesini destekledi.
Çinli yatırımcılar da altına yöneldi
Altındaki yükselişte Çin'den gelen talebin de etkili olduğu belirtiliyor. Arora Report'tan Nigam Arora'ya göre Çinli bireysel yatırımcılar da son günlerde güçlü şekilde ülkedeki altın fonlarına yöneldi.
ABD'de ekonominin yavaşladığına ilişkin işaretler, doların zayıflaması ve Çin'den gelen güçlü talep, altında son aylardaki görünümü değiştirmeye başlarken opsiyon piyasasında yükseliş bekleyen yatırımcıların belirgin şekilde öne çıkması da piyasada altının yeniden güç kazanacağı beklentisini arttı.