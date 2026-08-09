Altın yatırımcısı geri döndü: Milyonlarca dolarlık pozisyon açıldı

180 milyon dolarlık bahis

Bu değişimin en dikkat çekici işaretlerinden biri opsiyon piyasasında görüldü. Altın fiyatlarını takip eden SPDR Gold Shares (GLD) fonunda, altının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Düşüş bekleyen yatırımcıların pozisyonları ise yaklaşık 25 milyon dolarda kaldı.